Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un pasajero en el aeropuerto Ronald Reagan. AFP

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El miedo a los impagos y la situación general de incertidumbre provocan una escasez de personal

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:07

Comenta

La combinación de escasez de personal, retrasos y cancelaciones de vuelos debido al cierre del Gobierno federal, que atraviesa su segunda semana en esta situación, ... ha desatado en los últimos días el caos en los principales aeropuertos de Estados Unidos, con el consiguiente impacto en miles de pasajeros nacionales y extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9

    Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  10. 10 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país

El cierre del Gobierno de EE UU desata el caos en los aeropuertos del país