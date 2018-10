Unas 70.000 personas firman contra la visita de Trump a Pittsburgh EFE La Organización Bend the Arc, un movimiento «de judíos progresistas», considera que «no será bienvenido» EFE Washington Martes, 30 octubre 2018, 17:52

Cerca de 70.000 personas han firmado una carta en la que le transmiten al presidente de EE UU, Donald Trump, que hasta que no rechace «completamente el supremacismo blanco» no será bienvenido a Pittsburgh (Pensilvania), ciudad que el mandatario visitará este martes debido al ataque a una sinagoga el sábado.

«Presidente, no será bienvenido en Pittsburgh hasta que rechace completamente el supremacismo blanco. Nuestra comunidad judía no es el único grupo que ha sido objeto (de sus críticas)», señala la misiva escrita por la Organización Bend the Arc, un movimiento «de judíos progresistas» que ha conseguido recabar 69.148 firmas.

La Casa Blanca anunció este lunes que el mandatario viajaría hoy a Pittsburgh para «expresar su apoyo y guardar luto» junto a la comunidad judía de esta ciudad, que el sábado sufrió el mayor ataque antisemita que se ha registrado en el país, según algunas asociaciones.

Bend the Arc, sin embargo, considera que este gesto no es apropiado puesto que la matanza perpetrada por Rob Bowers, que mató a once personas en la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida, es «la culminación directa de la influencia» del presidente, de acuerdo a la misiva.

Por ello, la organización reclama al presidente que antes de visitar la ciudad rechace el supremacismo blanco, deje de atacar a otras minorías y a los inmigrantes y refugiados, y se comprometa a regirse por políticas «compasivas y democráticas» que reconozcan la dignidad de todos.

«La matanza de once judíos en la sinagoga de Pittsuburgh se produce en un momento en el que la Administración del presidente Trump, el Partido Republicano y sus agitadores -a todos los niveles- han fomentado el odio, el miedo y el supremacismo blanco en nuestro país», critica el texto.

La carta concluye con un llamamiento a la unidad de todo el pueblo estadounidense como «única manera» de garantizar la seguridad y con un frontal rechazo a dejar que la política aisle a algunas comunidades.