Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Jong-un, líder norcoreano, homenajea a los soldados que combatieron en la guerra de Ucrania.

Kim Jong-un, líder norcoreano, homenajea a los soldados que combatieron en la guerra de Ucrania. AFP

Kim Jong-un homenajea a los soldados norcoreanos que combatieron en la guerra de Ucrania

600 militares habrían perdido la vida en el conflicto bélico, la mayoría en la región rusa de Kursk

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:44

Tras meses guardando silencio sobre la participación de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania, Pyongyang confirmó en abril su intervención en el conflicto y ... admitió la muerte de sus tropas. Este viernes ha sido el momento de homenajear a los caídos en la región rusa de Kursk.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kim Jong-un homenajea a los soldados norcoreanos que combatieron en la guerra de Ucrania