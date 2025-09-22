Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Jong-un, durante la cumbre parlamentaria celebrada este fin de semana en Pyongyang. Reuters

Kim Jong-un, dispuesto a reunirse con Trump si respeta sus armas nucleares

El dictador norcoreano confiesa conversar un «grato recuerdo» del presidente estadounidense y abre la puerta a una nueva reunión

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:16

El otoño geopolítico se presenta cada vez más cargado para Donald Trump. A la posibilidad de un encuentro con el líder chino Xi Jinping durante ... la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del próximo mes de octubre en Corea del Sur, comentado en su llamada telefónica del pasado viernes, se suma ahora una hipotética cita con Kim Jong-un.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kim Jong-un, dispuesto a reunirse con Trump si respeta sus armas nucleares

Kim Jong-un, dispuesto a reunirse con Trump si respeta sus armas nucleares