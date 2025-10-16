Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las manifestaciones acabaron con episodios de violencia. Reuters

Un muerto y cien heridos en las protestas contra el Gobierno de Perú

Hartos de la corrupción y la inseguridad, jóvenes de la generación Z exigen un Ejecutivo de transición hasta las elecciones de 2026

J. Gómez Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:34

Perú vive en un golpe de Estado permanente. Ha tenido siete gobiernos en diez años. Muchos de sus últimos presidentes están en la cárcel condenados ... por corrupción. La inseguridad en las calles resulta insoportable. Y los jóvenes, la generación Z, se han hartado. Desde septiembre se repiten las manifestaciones contra el Gobierno. Primero contra la presidenta Dina Boluarte, que tuvo que dejar su cargo acorralada por los escándalos y la falta de medidas contra la violencia. Ahora, las concentraciones son contra el Ejecutivo de su sustituto, el conservador José Jerí, absuelto por falta de pruebas en un juicio por violación. En la última manifestación, el miércoles, falleció un rapero de 32 años, Eduardo Ruiz. Varios testigos aseguran que fue asesinado por un policía encubierto. La Fiscalía ha abierto una investigación. Además, hubo cerca de cien heridos. «¡Queremos vivir, no morir!», coreaban los componentes de las protestas.

