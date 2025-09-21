Las botas que abrigan con estilo a toda la familia El otoño de MURIS BRAND apuesta por siluetas 'cozy' y funcionales, desde mujer hasta bebé, perfectas para los planes diarios

La nueva temporada trae consigo el regreso de las botas más calentitas que marcan la diferencia en cualquier armario. De las versiones urbanas y minimalistas a los modelos más robustos de inspiración 'outdoor', las colecciones apuntan hacia diseños que protegen del frío con un giro estético. En este contexto, el concepto 'barefoot' -tradicionalmente asociado a sandalias o a 'sneakers'- se adapta a nuevas siluetas de tendencia, demostrando que también en los meses más frescos es posible unir comodidad, estética y bienestar.

Con este espíritu nacen Siberia y Baltic, los nuevos lanzamientos de MURIS BRAND. Dos modelos de bota que comparten los valores de la firma -sostenibilidad, diseño minimalista y respeto por la pisada natural-, pero que interpretan la moda de temporada desde perspectivas distintas.

Con un aire 'cozy-chic', Siberia recupera la estética de las botas invernales más icónicas, pero bajo la mirada ligera y sostenible de la marca catalana. Fabricada en materiales conscientes, combina un exterior impermeable con un interior en 'furry' que envuelve el pie en suavidad. Disponible en rosa empolvado o negro carbón, se adapta tanto a un look urbano relajado como a una escapada de fin de semana, aportando un punto desenfadado y cómodo al armario cápsula de la temporada.

De líneas limpias y espíritu urbano, Baltic reinterpreta el clásico de entretiempo en clave contemporánea. Su silueta estilizada y minimalista abraza la filosofía 'barefoot' con una suela flexible y puntera amplia que aportan libertad de movimiento sin perder elegancia. Realizada en materiales veganos con acabado impermeable, se presenta en tonos neutros como negro y taupe, convirtiéndose en un básico infalible que funciona igual de bien con unos vaqueros 'wide leg' o pantalón 'slim', y un 'maxi' abrigo.

Dos botas, dos estilos y un mismo objetivo: abrigar con estilo y cuidar la salud del pie. Con Baltic y Siberia, MURIS BRAND consolida y se adapta a las siluetas más relevantes de la campaña ofreciendo alternativas cómodas, sostenibles y pensadas para toda la familia.

Recordemos que MURIS es una marca de calzado diseñada en Barcelona que nace en 2023 con un objetivo claro: ofrecer un calzado realmente respetuoso con el desarrollo natural del pie, sin renunciar al diseño. Dicho y hecho.