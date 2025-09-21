Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Comodidad y funcionalidad en los pies M.B.

Las botas que abrigan con estilo a toda la familia

El otoño de MURIS BRAND apuesta por siluetas 'cozy' y funcionales, desde mujer hasta bebé, perfectas para los planes diarios

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:41

La nueva temporada trae consigo el regreso de las botas más calentitas que marcan la diferencia en cualquier armario. De las versiones urbanas y minimalistas a los modelos más robustos de inspiración 'outdoor', las colecciones apuntan hacia diseños que protegen del frío con un giro estético. En este contexto, el concepto 'barefoot' -tradicionalmente asociado a sandalias o a 'sneakers'- se adapta a nuevas siluetas de tendencia, demostrando que también en los meses más frescos es posible unir comodidad, estética y bienestar.

Con este espíritu nacen Siberia y Baltic, los nuevos lanzamientos de MURIS BRAND. Dos modelos de bota que comparten los valores de la firma -sostenibilidad, diseño minimalista y respeto por la pisada natural-, pero que interpretan la moda de temporada desde perspectivas distintas.

Con un aire 'cozy-chic', Siberia recupera la estética de las botas invernales más icónicas, pero bajo la mirada ligera y sostenible de la marca catalana. Fabricada en materiales conscientes, combina un exterior impermeable con un interior en 'furry' que envuelve el pie en suavidad. Disponible en rosa empolvado o negro carbón, se adapta tanto a un look urbano relajado como a una escapada de fin de semana, aportando un punto desenfadado y cómodo al armario cápsula de la temporada.

De líneas limpias y espíritu urbano, Baltic reinterpreta el clásico de entretiempo en clave contemporánea. Su silueta estilizada y minimalista abraza la filosofía 'barefoot' con una suela flexible y puntera amplia que aportan libertad de movimiento sin perder elegancia. Realizada en materiales veganos con acabado impermeable, se presenta en tonos neutros como negro y taupe, convirtiéndose en un básico infalible que funciona igual de bien con unos vaqueros 'wide leg' o pantalón 'slim', y un 'maxi' abrigo.

Dos botas, dos estilos y un mismo objetivo: abrigar con estilo y cuidar la salud del pie. Con Baltic y Siberia, MURIS BRAND consolida y se adapta a las siluetas más relevantes de la campaña ofreciendo alternativas cómodas, sostenibles y pensadas para toda la familia.

Recordemos que MURIS es una marca de calzado diseñada en Barcelona que nace en 2023 con un objetivo claro: ofrecer un calzado realmente respetuoso con el desarrollo natural del pie, sin renunciar al diseño. Dicho y hecho.

