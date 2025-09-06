Bienvenidas a la temporada más esperada del año

Arranca la campaña preferida de los 'fashionistas' tras dar carpetazo al periodo estival. Aunque todavía quedan algunos días de verano por delante, las firmas y ' ... trendsetters' más influyentes ya han desembarcado con las tendencias otoño-invierno 2025-2026. Solo hay que darse una vuelta por las Semanas de la Moda de Copenhague o Ámsterdam para disfrutar del 'street style' más esperado cargado de gestos estilísticos y estéticas que harán de este un otoño especial y estiloso. Tiempo tendremos para analizar de forma exhaustiva cada corriente, pero hagamos un viaje por los principales 'hightlights':

El marrón espresso (o chocolate) será el color estrella del último cuatrimestre del año. Este se caracteriza por ser un tono marrón oscuro y profundo, que evoca seguridad y sofisticación. Combina a la perfección con colores neutros como el blanco o el beige.

A nivel de estampados, el de leopardo seguirá con su reinado sin ceder un ápice de espacio a otros 'prints'. Este lo combinaremos con el de cebra, serpiente, incluso, con el de vaca.

En todo este universo, el estampado de cuadros también tendrá una presencia más que razonable. Una expresión 'preppy' que se hará hueco en plisados y blusas recatadas de corte leñador. Sin duda alguna, este 'print' aportará un toque clásico a nuestro guardarropa, aunque las más atrevidas mezclen tamaños y colores tartán a priori impensables.

Tan elegantes como prácticos, los abrigos y jerséis de estilo capa llegarán para realzar los looks casuales. La «bufanda» incorporada proporcionará un aislamiento adicional contra el viento. La firmas de lujo y las tiendas 'low cost' ya han empezado a añadir estas propuestas a sus catálogos.

Siguiendo con las piezas que pisarán fuerte, bajamos a la parte inferior del look y nos paramos en las faldas a la rodilla, un clásico que regresará aportando un toque más conservador.

Y no hay duda de que la sastrería seguirá en boga marcando códigos de lujo minimalistas y discretos, con siluetas más femeninas y marcadas. Eso sí, con los hombros afilados, ya sean exagerados o acolchados, pero siempre con un corte impecable.

En cuanto a tejidos, el encaje vivirá su momento más álgido, unido siempre a las transparencias, duplicando el interesante binomio que forman entre lo sensual y lo bohemio.

El pelo lo veremos en capas, puños y bajos que decorarán faldas y vestidos de cóctel, pero también en estolas, bolsos, capas y collares que sumarán un toque indiscutible a los estilismos.

Y la primavera lo anunció y el otoño lo ejecutó. Los cinturones anchos volverán a ser tendencia. Anchos, anchísimos, muchos al mismo tiempo; bohemios o de aire 'punk', todos tendrán su espacio.