La Semana de la Moda de Copenhague ha dado el pistoletazo de salida a la campaña. IG
Bienvenidas a la temporada más esperada del año

Gabardinas que romperán el molde, estampados safarianos, cuadros, encajes sensuales, hombreras como signo de distinción, el marrón... ¡El otoño más 'fashion' ya está aquí!

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Arranca la campaña preferida de los 'fashionistas' tras dar carpetazo al periodo estival. Aunque todavía quedan algunos días de verano por delante, las firmas y ' ... trendsetters' más influyentes ya han desembarcado con las tendencias otoño-invierno 2025-2026. Solo hay que darse una vuelta por las Semanas de la Moda de Copenhague o Ámsterdam para disfrutar del 'street style' más esperado cargado de gestos estilísticos y estéticas que harán de este un otoño especial y estiloso. Tiempo tendremos para analizar de forma exhaustiva cada corriente, pero hagamos un viaje por los principales 'hightlights':

