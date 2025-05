De Euskadi al mundo (o del mundo a Euskadi)

El contexto geopolítico y la economía global están hilvanados actualmente por la fragilidad. En este complejo entorno, los principales operadores de cada país han empezado ... a minimizar los riesgos y a analizar muy mucho sus inversiones técnicas, económicas y humanas. La internacionalización se mantiene como un eje clave de crecimiento, pero el entorno obliga a las marcas a redefinir su estrategia internacional y local, y muchas están abordando el proceso de forma más reflexiva y a velocidad más controlada que antaño. Criterios como la estabilidad, la seguridad, la cercanía; la afinidad en cultura, en valores, en el target del consumidor… o la disponibilidad de recursos reales y amortizables se valoran cada vez más a la hora de priorizar destinos y espacios promocionales a seleccionar.

Y he ahí donde se han empezado a reforzar ventanas de promoción territorial consolidadas a un ritmo más que considerable, con una fortaleza y una solvencia más que acreditada como en el caso de San Sebastián Moda Festival. Especialistas en mostrar el producto de la tierra como pocos, pioneros desde lo local en el análisis de la moda aplicada a las nuevas normativas y realidades de la Agenda 2030, impulsores del kilómetro 0, la trazabilidad, el valor del producto prémium y la artesanía a través de una programación amplia y un crecimiento orgánico controlado, todo esto hace del evento una estructura sólida frente a los propios envites de la industria.

La necesidad de las marcas de disparar el valor percibido por el cliente e incrementar la diferenciación es crucial. Y he ahí, una vez más, el valor de marca, valga la redundancia, de San Sebastián Moda Festival con seis localizaciones espectaculares, con el Museo San Telmo y, sobre todo, el Museo Cristóbal Balenciaga como ejes vertebradores y atractivos principales. Mientras muchos de los grandes eventos tienden a unificar toda la producción en un único espacio, SSMF apuesta por la calidad, la singularidad y la excepcionalidad de promocionar moda, arte, cultura y país. ¿Quién o qué evento de nuestro entorno reúne en un museo a 1.650 personas en una jornada como la de San Telmo con más de 20.000 personas a lo largo del día conectadas online a las retransmisiones en directo de los desfiles? ¿Y el hecho de traer ponentes de toda Europa para hablar sobre legislación europea aplicada a la sostenibilidad en la moda? A veces las cosas hay que ponerlas en su contexto y darles el valor que tienen. Ni más ni menos, ni menos ni más.

San Sebastián Moda Festival contará con algunas de las mejores marcas del país (no exagero: Ze García, Loreak Mendian, SKFK, Lily and you, Lander Urquijo, Kupa, Devota & Lomba, Barbour, Noventa Grados con piezas sobre su pasarela de Elisabetta Franchi o Marc Jacobs; colaboraciones como las de Isabel Sanchis, Arribas Garamendi…), con casi medio centenar de empresas vascas participantes; una docena de ponencias, mesas redondas, los cara a cara… pero, sobre todo, va a visibilizar el valor del trabajo, de lo orgánico, del saber hacer, del equilibrio entre lo deseable y lo real. Y el festival lo hará con un envoltorio maravilloso, con unas producciones cuidadas y con unas puestas en escena adaptadas a cada contexto y actividad.

En un mundo donde parecía que (casi) todo estaba inventado, llegó San Sebastián Moda Festival y demostró que todavía quedaba una pequeña parcela, un nicho con un gran desarrollo por delante. Y desde hace un tiempo, el 'Desde Euskadi al mundo' es más real que nunca. Bienvenidos a la edición de SSMF más completa de su historia.