«La creatividad y la exclusividad son lo más importante de nuestros diseños»

No cabe duda de que se trata de una gran elección parar inaugurar la pasarela del Museo Balenciaga en la presente edición de SSMF. Ailanto, inmersa en su 30º aniversario, aguarda con «mucha ilusión» un fashion show que, además, supone el regreso a la pasarela de esta firma que ha convertido sus estampados exclusivos y artesanales en seña de identidad de un estilo muy reconocible.

Ailanto vuelve a las pasarelas y a casa, nada más y nada menos que en el 30º aniversario de la firma…

Sí, es un momento especial para nosotros. No teníamos planeado volver a presentar nuestro trabajo en el formato de un desfile, pero cuando SSMF nos invitó a desfilar en el Museo Balenciaga nos pareció una oportunidad para volver a nuestra tierra en este enclave tan especial. Es un lugar referente para todo el ámbito de la moda internacional y nos pareció una invitación que no podíamos rechazar.

¿Por qué se retiraron de las pasarelas?

Llevamos sin presentar nuestras colecciones en formato de pasarela desde justo antes de la pandemia de la COVID-19. Después de 40 desfiles, decidimos que queríamos poner el foco en otras direcciones, como la expansión internacional y las ferias en el extranjero.

¿Con qué sensaciones han afrontado este regreso?

Con mucha ilusión por ser en el museo del gran maestro Cristóbal Balenciaga, al que siempre hemos admirado.

Hay quien dice que lo de desfilar es como andar en bicicleta, que nunca se olvida.

Cada colección es un nuevo comienzo y, en nuestro caso, parte de un concepto relacionado con el mundo del arte, que nos lleva a crear los distintos estampados y volúmenes de las prendas, así como las imágenes de la campaña y los videos que la acompañan. Toda esta información la trasladamos al desfile, que cada vez es muy diferente.

Viajemos de forma fugaz al jueves, ¿qué colección van a presentar?

La colección que presentaremos es 'Pompeya' Ailanto Spring Summer 2026. Una propuesta para la próxima temporada primavera-verano inspirada en la riqueza de los frescos, los mosaicos y las estatuas que decoraban las ciudades de Herculiano y Pompeya.

La figura de Balenciaga trasciende la moda y la alta costura para situarse en el ámbito de la creación artística en general; un punto en común con Ailanto que, desde el diseño de moda, también refleja pasión por las diversas disciplinas de arte…

Así es. Las colecciones de Ailanto siempre están vinculadas al mundo del arte porque ambos estudiamos Bellas Artes. Nuestra pasión por el arte y la belleza refleja los mundos preciosistas de pintores, escultores y paisajistas de movimientos artísticos de los siglos XIX y XX.

¿Qué lleva a dos hermanos gemelos licenciados en Bellas Artes a desarrollar un proyecto de moda y a fundar, hace 30 años, su propia marca?

Además de la formación en Arte, Iñaki también estudió Diseño de Moda. Ailanto siempre ha sido un proyecto familiar en el que la parte de la creatividad es lo más importante; aunque la firma haya ido creciendo y tengamos clientes en muchas partes del mundo.

Y el nombre, Ailanto, ¿cómo surgió?

Ailanto significa 'árbol del cielo' y viene porque cuando empezamos con este proyecto, Aitor estudiaba paisajismo y estaba rodeado de libros de botánica.

Uno de los mayores logros en el mundo de la moda es ser reconocible y no cabe duda de que Ailanto lo ha conseguido con creces…

Lo más importante en una firma es mantenerse fiel a su estilo y creemos que Ailanto lo ha conseguido en estas tres décadas. La seña de identidad de Ailanto son nuestros estampados, que dibujamos a mano cada colección.

¿Cómo es el proceso creativo de esos estampados exclusivos, artesanales?

El proceso creativo comienza con el diseño de los estampados, que son desarrollados mediante diversas técnicas pictóricas como collage, témpera, acuarela y óleo. A partir de ellos se irán componiendo las piezas de la colección donde los estampados, gracias a las técnicas de modelaje, irán dibujando sus propios volúmenes.

Más allá de las prendas, han trabajado propuestas en ámbitos como la ropa de hogar, papeles pintados, vajilla… ¿cómo de importante es esta apuesta por la diversificación?

Estas colaboraciones nos dan la posibilidad de explorar otras disciplinas y de conocer las técnicas propias de cada una de ellas. Lo fascinante es el trabajo artesanal que hay detrás, la historia y la riqueza cultural que nos aportan.

Ya conocemos la identidad Ailanto, pero ¿cuál es la filosofía que guía ese espíritu?

La exclusividad es la clave de nuestros diseños, que creamos dependiendo de la inspiración de cada colección. A su vez, la autenticidad de nuestra creatividad viene definida por nuestra capacidad de investigar, sorprendernos, innovar y a la vez recuperar para poder reinventar. Trabajamos para que nuestras creaciones perduren en el tiempo a través de la atemporalidad de nuestros diseños.

Por último, ¿cómo es la 'chica Ailanto' y qué busca?

Podría definirse como una clienta que busca prendas especiales y que valora los tejidos de calidad. Cada vez más, nuestras clientas valoran que produzcamos 100 % en empresas locales y con materiales naturales y sostenibles.

Suma Cruz convierte la naturaleza en joya con una colección exclusiva

Ailanto y Suma Cruz vuelven a unir sus fuerzas. Las joyas que se lucirán en Balenciaga serán de una colección creada en exclusiva por esta firma joyera con más de quince años de historia liderada por Susana Cruz. Esta segunda colaboración entre ambas marcas «supone reafirmar algo tan importante como que las marcas pequeñas, con identidad propia, podemos dialogar con grandes visiones de moda y aportar valor diferencial», celebra Susana, quien ha creado una colección exclusiva para acompañar a 'Pompeya' de Ailanto con el «reto estético» de «hacer que mis joyas no compitan con los estampados, sino que los acompañen; que sumen una dimensión extra al look».

Esta nueva colección de Suma Cruz puede definirse como la naturaleza convertida en joya. Inspirada en las vides y sus frutos, esta colección transforma ramas reales en joyas a través de la fundición directa en metal. Joyas que, sobre la base de latón con baño de oro amarillo de 24 quilates, lucen piedras como granates, labradoritas, prehnitas y perlas de distintos tamaños y colores. «Quise capturar la forma de las vides y sus frutos: la fuerza del tronco, la fragilidad del racimo, la luz que se filtra entre las hojas, y transformarla en joya», reconoce la artista de unas piezas que conservan la huella única de la naturaleza en «un ejercicio de respeto al legado, mezclado con libertad interpretativa. Una oda al origen, al ciclo vital, a la imperfección bella». Porque, a su juicio, desfilar en el Museo Balenciaga es «como cerrar un círculo: llevar el diseño y la artesanía al diálogo con una casa que siempre entendió la moda como arte y estructura, como un lenguaje donde la forma y la materia se funden».

Con una visión compartida sobre la moda, Ailanto y Suma Cruz hallan la naturaleza como fuente de inspiración, un «componente natural que nos une mucho». Además, ambas firmas ponen en valor el oficio y la artesanía, creyendo «firmemente en el trabajo hecho a mano, en el detalle, en el tiempo necesario»; y defienden que lo accesorio pueda ser protagonista, porque «una joya bien pensada puede transformarlo todo». Todo ello se engloba en una narrativa con emoción porque a ambas marcas «nos interesa contar historias con la moda, y que quien vista una prenda de Ailanto o lleva una joya de Suma Cruz pueda sentir algo, imaginar algo, llevar una parte de fantasía, de naturaleza».