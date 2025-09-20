Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El binomio del negro y el beige. Cortesía de SIMORRA

La belleza matemática del universo SIMORRA

La nueva propuesta de la marca se inspira en la geometría fractal, tan compleja como simple, con la idea de que todo ya fue creado por la naturaleza

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:52

SIMORRA ha presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 'Fractal', su extraordinaria nueva colección para la temporada primavera-verano 2026.

En esta ocasión, la ... marca catalana se sumerge en los patrones geométricos que generan los fractales, trabajando con las formas que estos recrean en sus repeticiones a diferentes escalas donde cada una de las partes contiene la totalidad. Patrones que podemos encontrar en la naturaleza; una geometría viva que también ha inspirado al arte, a la arquitectura y a la ciencia como símbolo de conexión entre lo humano y lo natural: un punto de encuentro entre naturaleza y matemáticas.

