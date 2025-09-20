La belleza matemática del universo SIMORRA

SIMORRA ha presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 'Fractal', su extraordinaria nueva colección para la temporada primavera-verano 2026.

En esta ocasión, la ... marca catalana se sumerge en los patrones geométricos que generan los fractales, trabajando con las formas que estos recrean en sus repeticiones a diferentes escalas donde cada una de las partes contiene la totalidad. Patrones que podemos encontrar en la naturaleza; una geometría viva que también ha inspirado al arte, a la arquitectura y a la ciencia como símbolo de conexión entre lo humano y lo natural: un punto de encuentro entre naturaleza y matemáticas.

Nada se repite de forma idéntica. Y, sin embargo, todo responde a un patrón. Esta colección parte de esa certeza: incluso en lo que parece caótico se esconde un orden profundo. «Los fractales nos recuerdan que la belleza de la naturaleza no es azarosa, sino una danza matemática que organiza la vida en infinitas variaciones», subrayan desde la dirección creativa de la firma. «Al diseñar nos convertimos en intérpretes de ese lenguaje natural, en narradores de una historia que ya fue escrita por la propia vida. Fractal es una invitación a reconocer la creatividad como traducción de lo natural», añaden.

Un abanico de posibilidades geométricas y abstractas trabajadas en las prendas con bordados radiales, organzas geométricas, cortes láser y tricot calados que generan repeticiones, degradados y superposiciones, simulando la expansión fractal sobre superficies textiles. ¿El resultado? Prendas de líneas limpias, enriquecidas con geometrías espectacularmente visibles y texturas en movimiento.

La paleta cromática refuerza esta visión: blancos y negros que evocan la pureza matemática, tonos menta y melocotón que sugieren frescura orgánica, y acentos en rojo y amarillo que simbolizan la vibración vital de la naturaleza en expansión.

Desde el diseño, SIMORRA explora el equilibrio entre «el todo» y sus partes.

La firma de moda barcelonesa nació en 1978 de la mano de Javier Simorra que aprendió el oficio directamente de su padre, creando a partir de ahí una propuesta clara: prendas actuales y cercanas al prêt-à-porter del momento, pero con un gran nivel de detalles para dar lugar a piezas sumamente elegantes.

Crecimiento y proyección

En el 2006, la marca entró en una nueva etapa de crecimiento y proyección con la incorporación de una nueva dirección creativa tras la adquisición de la firma por parte de la familia Dimas. De amplia trayectoria empresarial en el sector textil, ésta arrancó un proceso de renovación enriqueciendo el legado de Javier Simorra y poniendo el tejido en el centro del proceso creativo.

El nuevo SIMORRA ve en los tejidos un vehículo de expresión y futuro para el prêt-à-porter de alto nivel por su capacidad de contar historias de valor que aportan significado al diseño.

«Partimos del material como fuente de inspiración. Es el punto de partida de nuestras prendas y el lienzo sobre el que creamos los diseños. Entendemos el tejido como un elemento capaz de transmitir emociones y contar historias de valor, siendo parte de nuestro proceso creativo y campo de exploración», detalla Eva Dimas.

Cabe recordar que la empresa catalana vivió uno de sus grandes hitos el 4 de mayo del año 2024, cuando desfiló por vez primera en el Museo Cristóbal Balenciaga de la mano de San Sebastián Moda Festival.