¡Atención! VERB TO DO vuelve a sorprender

La marca emergente VERB TO DO 'made in Galicia' inaugura la temporada con un sofisticado «Back to Work», un 'drop' que celebra el retorno a ... la rutina desde la moda. Lejos de los clichés del uniforme, la propuesta juega con el confort y la expresividad: jerséis de punto de inspiración 'vintage' y 'maxi' bufandas envolventes que funcionan como aliados perfectos en la transición hacia el frío.

El punto se presenta en piezas de corte sencillo y cierto aire nostálgico que conecta con la atemporalidad y la sostenibilidad mientras que las bufandas XXL aportan dramatismo y color a través de cuadros generosos y mensajes sutiles, seña de identidad de la firma. ¿El resultado? Una declaración estética que entiende septiembre como un nuevo comienzo, no solo de agendas, sino de armario.

VERB TO DO confirma así su lugar en el panorama emergente del 'streetwear' estatal; una marca que convierte lo cotidiano objeto de deseo y que reafirma que incluso la vuelta a la rutina puede ser de lo más 'cool'.

Más que una firma convencional

VERB TO DO es una marca nacida en Galicia que reinterpreta los básicos de temporada desde una mirada fresca, colorista y urbana. Sus colecciones combinan referencias nostálgicas de los 2000 con códigos actuales, dando lugar a piezas que funcionan tanto como esenciales de armario como 'statement pieces'.

Más allá de cada estación, la firma apuesta por accesorios y prendas versátiles —desde bufandas, gorros y jerséis, hasta pañuelos y gorras— que conectan con una generación que busca autenticidad, estilo, diversión y sostenibilidad. Todos los productos de la firma, de hecho, se confeccionan en fábricas cuidadosamente seleccionadas, que tienen la capacidad de producir acabados de alta calidad, utilizando fibras procedentes de botellas de plástico recicladas.

Y todo ello bajo un sello 'made in Spain', con una identidad que refleja estilo, espontaneidad y cultura urbana.

El nombre VERB TO DO surge de la combinación de «verbo», que indica acción, y «to do», que engloba todo lo que tiene que ver con hacer cosas. Según sus creadores, es una marca que surge para transmitir movimiento, acción y una perspectiva integral hacia el mundo de la moda.