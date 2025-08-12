Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sombrillas de jardín: el equilibrio ideal entre diseño y durabilidad

Calidad, seguridad y mantenimiento para transformar tu espacio exterior

Y. H.

Martes, 12 de agosto 2025, 06:42

Tener un jardín es una oportunidad perfecta para sacarle el máximo rendimiento y aprovecharlo al máximo, especialmente en los días que el calor se convierte en el protagonista. Nada se compara con salir al exterior, sentarte y refrescarte mientras te resguardas bajo la sombra, sobre todo cuando puedes hacer sin salir de casa.

De ahí la importancia de la sombrilla en tu jardín. Te contamos qué debes tener en cuenta para hacerte con una de ellas. ¿Te animas?

1. Espacio

Antes de hacerte con una de ellas debes analizar el espacio que tienes para ubicar la correcta y necesaria. Si tienes poco espacio lo recomendable es que te hagas con una de poste central, ocupa poco, es práctico, fácil de colocar y de moverlo. Si tienes más espacio, puedes barajar la opción de considerar modelos más grandes que ofrezcan más sombra, convirtiéndose así en un elemento decorativo que realza tu jardín.

2. Estructura y materiales

La durabilidad de la sombrilla depende de la calidad de sus materiales. Los mástiles de aluminio, acero inoxidable o madera tratada garantizan esa estabilidad y resistencia al paso del tiempo. Además, en cuanto a la lona, las telas acrílicas con protección UV son ideales ya que resisten la decoloración y el desgaste.

Consejo de experta: si quieres darle un toque más moderno hazte con una sombrilla rectangular o cuadrada. Además de aportar un aire contemporáneo, generan un ambiente de elegancia que se integra a la perfección en jardines e incluso terrazas amplias.

3. Resistencia al viento

En el jardín, una ráfaga de viento puede llegar sin previo aviso, poniendo en riesgo la estabilidad de la sombrilla. Para prevenir accidentes es recomendable elegir modelos con chimenea de viento para evitar que se levante. Es decir, una apertura en la parte superior de la tela que permite que el aire circule. Su diseño reduce la presión del viento, evitando así sustos.

4. Mantenimiento

Un mantenimiento regular, como limpiar el polvo diario , lavar la tela con agua y jabón neutro y aplicar protectores al final de la temporada, ayuda a conservar su aspecto y sobre todo, la resistencia. La constancia en su limpieza evitará futuras compras innecesarias.

