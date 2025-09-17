El 80% de las viviendas turísticas de Gipuzkoa ya se ha inscrito en el nuevo registro obligatorio

Euskadi tenía gran parte de los deberes hechos con las viviendas de uso turístico al contar con un Registro de empresas y actividades turísticas ( ... Reate) donde deben estar inscritas para operar de forma legal, por lo que la puesta en marcha del registro obligatorio para alquileres de corta duración por parte del Gobierno central se está resolviendo de forma ordenada, a diferencia de otras comunidades autónomas como Andalucía, Canarias o Cataluña, donde las revocaciones de solicitudes se cuentan por miles. En el País Vasco no llegan a 500. Además, en el otro lado de la balanza, la gran mayoría de las viviendas que están registradas en el Reate están obteniendo el visto bueno de la ventanilla única puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda. En Gipuzkoa, el 80% de las viviendas inscritas en el Reate ha recibido ya la activación de su número de registro en la ventanilla única estatal que se puso en funcionamiento el 1 de julio: son 1.552 de los 1.928 pisos turísticos que constan en el registro vasco, según datos facilitados a este periódico por Vivienda.

El pasado domingo, el ministerio hizo públicos los datos de las solicitudes que ha revocado. En todo el Estado, hasta el momento, son más de 53.000 los alojamientos que no han obtenido la autorización para operar como vivienda de uso turístico, por lo que el Gobierno central ha pedido a las plataformas donde se ofertan que los retiren por «ilegales». En el caso de Euskadi, los registros revocados han sido 471; Gipuzkoa ha concentrado 174 y, de ellos, 139 estaban ubicados en Donostia. Sin embargo, en los datos que facilitó Vivienda faltaban las resoluciones positivas, que en territorio guipuzcoano han sido una abrumadora mayoría, ya que suponen nueve veces más que las rechazadas, según se puede constatar en los datos traslados por el ministerio a DV.

En Gipuzkoa la ventanilla única estatal ya ha activado 1.371 pisos turísticos y 232 alquileres de temporada –que ahora también deben inscribirse en el registro–, lo que da un total de 1.603 aceptaciones. En vías de ser activados (cuentan con una licencia provisional que se suele resolver en un plazo aproximado de dos semanas) se encuentran 181 alquileres turísticos y 23 alquileres de temporada, para un total de 204 activaciones provisionales. Entre las revocaciones producidas en Gipuzkoa, se contabilizan 174 de pisos turísticos y 19 de alquileres de temporada.

Vivienda también desglosa los datos de los cinco municipios con más viviendas registradas, donde Donostia destaca mucho sobre los siguientes, todos ellos localidades costeras. En San Sebastián, 945 pisos turísticos ya han recibido la validación estatal y 151 están en proceso de lograrlo. La segunda en la lista es Zarautz, con 107 viviendas turísticas activadas y 9 de forma provisional. A poca distancia aparece Hondarribia, con 109 activos y 2 provisionales. En cuarto lugar se sitúa Zumaia con 27 aceptados y 5 provisionales. Y en quinto lugar está Orio, con 25 solicitudes activas. Se da la circunstancia de que Orio es la única localidad de las que Vivienda proporciona datos que ya ha alcanzado el 100% de validaciones en sus pisos turísticos, ya que cuenta con 25 en el Reate y 25 validados por el registro estatal.

Fuentes del Departamento vasco de Turismo indican que no les sorprende que el 80% de los pisos turísticos de Euskadi ya hayan sido validados por el registro estatal en apenas dos meses desde que se activó la ventanilla única porque «en Euskadi tenemos la regulación en esta materia muy avanzada al contar con un registro propio». De hecho, indican que «en el registro estatal no se aceptará ningún piso turístico que no esté previamente recogido en nuestro Reate. Para operar en Euskadi es obligatorio inscribirse en él, sin eso no se puede ejercer la actividad». Desde el departamento que dirige el socialista Javier Hurtado añaden que «no todas las comunidades autónomas cuentan con un registro tan avanzado, por eso en el País Vasco se han revocado solo 471 solicitudes», cuando en Andalucía llegan a las 16.700 y en Canarias, a las 8.700.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda, por territorios históricos, en Gipuzkoa se han revocado 174 solicitudes, en Bizkaia 279 y en Álava 19. En el ministerio explican que «si un código es revocado, significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno». El registro único de alojamientos temporales pretende acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la ventanilla única digital, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales para identificar los anuncios sin código.

Primeros en Europa

España ha sido el primer estado miembro de la UE en adaptar la normativa europea de alquileres de corta duración que abre la puerta a sancionar a las plataformas que anuncien pisos turísticos ilegales. Para ello, el pasado 1 de julio se puso en marcha la ventanilla única digital que contiene el registro único de alquileres turísticos y que persigue acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Los gobiernos central y vasco están convencidos de que este registro único abrirá la puerta a poder sancionar a las plataformas online, tipo Airbnb, que oferten pisos sin el número de registro en regla.

Los casi dos millares de pisos turísticos que actualmente operan en Gipuzkoa de forma legal –ya que están inscritos en el Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi (Reate) que gestiona el Gobierno Vasco– tienen la obligación de inscribirse también en el registro único de alquileres de corta duración del Ministerio de Vivienda para poder seguir con su actividad económica. En dos meses y medio lo han hecho el 80%, pero aún quedan 376 que, de no hacerlo, no podrán contar con el número de registro preceptivo para anunciarse en las plataformas digitales. Aunque el registro único se activó el 1 de julio, la posibilidad de apuntarse en él estaba vigente desde el pasado 2 de enero.

En el Departamento vasco de Turismo creen que este registro estatal que nace de la nueva normativa europea facilitará el control de los pisos turísticos ilegales por parte de las instituciones. «Hasta ahora, algunas plataformas no publicaban el número oficial de registro al anunciar un piso turístico y las administraciones autonómicas no les podíamos sancionar por ello, pero la normativa europea de alquileres de corta duración cambia ese vacío legal y obliga a que todos los pisos cuenten con un número de registro que controla cada Estado miembro», detallan.

El reglamento europeo establece que todas las viviendas turísticas o de temporada deberán contar con un código de registro para operar legalmente.