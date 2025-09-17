Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Distintivo de una vivienda de uso turístico en el portal de un edificio del centro de Donostia. F. MORQUECHO

El 80% de las viviendas turísticas de Gipuzkoa ya se ha inscrito en el nuevo registro obligatorio

La ventanilla única digital puesta en marcha en julio por el Ministerio de Vivienda ha validado 1.552 pisos turísticos en el territorio, de los 1.928 que contabiliza el registro oficial del País Vasco

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Euskadi tenía gran parte de los deberes hechos con las viviendas de uso turístico al contar con un Registro de empresas y actividades turísticas ( ... Reate) donde deben estar inscritas para operar de forma legal, por lo que la puesta en marcha del registro obligatorio para alquileres de corta duración por parte del Gobierno central se está resolviendo de forma ordenada, a diferencia de otras comunidades autónomas como Andalucía, Canarias o Cataluña, donde las revocaciones de solicitudes se cuentan por miles. En el País Vasco no llegan a 500. Además, en el otro lado de la balanza, la gran mayoría de las viviendas que están registradas en el Reate están obteniendo el visto bueno de la ventanilla única puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda. En Gipuzkoa, el 80% de las viviendas inscritas en el Reate ha recibido ya la activación de su número de registro en la ventanilla única estatal que se puso en funcionamiento el 1 de julio: son 1.552 de los 1.928 pisos turísticos que constan en el registro vasco, según datos facilitados a este periódico por Vivienda.

