Tráfico cubre cinco plazas de examinadores para retomar las pruebas en Gipuzkoa

Los nervios habituales que sienten los futuros conductores a las puertas de examinarse con el objetivo de aprobar y obtener el carnet de conducir regresan ... hoy, 1 de septiembre, con la reanudación de las pruebas. Después de tres semanas de parón por el período vacacional la actividad retorna con buenas noticias, ya que los cinco examinadores que abandonaban su puesto en Gipuzkoa han sido sustituidos sin que las autoescuelas y los alumnos vayan a sentir ningún perjuicio.

El horizonte se vislumbraba negro con ese condicionante de que cinco profesionales de los siete que validan los exámenes en el territorio abandonaran Gipuzkoa, pero la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa celebra que «el jefe provincial de Tráfico se comprometió a que hasta que no viniesen los examinadores que iban a sustituir a los que se marchaban no se iban a ir a su nuevo destino que tenían asignado», explica su portavoz, Arantxa Bravo, «y ha cumplido, por lo que estamos muy contentos».

El último día en el que se desarrollaron los exámenes de conducir fue el viernes 8 de agosto, día en el que Arantxa Bravo se llevó una agradable sorpresa. «Me tocó hacer exámenes ese día y algunos de los nuevos examinadores ya estaban aprendiendo y formándose, por lo que no parten de cero y desde el primer día podrán ir solos y no acompañados por otros examinadores».

«Tráfico prometió que los cinco examinadores que se iban no se marcharían hasta que viniesen los nuevos, y así ha sido» Arantxa Bravo Portavoz Autoescuelas Gipuzkoa

Esta noticia es un alivio tanto para las autoescuelas como para los alumnos interesados en sacarse el carnet de conducir, ya que a la falta estructural de examinadores –cada uno testea a 13 alumnos al día– podrían haberse sumado unas bajas que habrían colapsado por completo la salida de aquellas personas que tenían ya aprobado el examen teórico y habían pasado por el proceso de recibir clases prácticas.

Por eso mismo, Bravo reitera que «estamos completamente agradecidos a Tráfico por el compromiso que han tenido. Es verdad que Gipuzkoa no es una excepción y hay muchas provincias que están fatal, mucho peor que nosotros». Sin embargo, transmite que «nosotros hacemos bastante ruido, y cuando las cosas se mueven... pues consigues cosas, por lo que estamos muy contentos con la jefatura y los trabajadores de Tráfico porque nos están ayudando. Se comprometieron a que los que se marchaban no se fueran hasta que los nuevos estuvieran aquí y así ha sido».

Un verano sin incidentes

Preguntada por si tienen constancia de que la lista de espera de aspirantes a sacarse el carnet, que se ubicaba en unas 5.000 personas en junio, ha sufrido cambios en verano, responde que a pesar de no tener los datos actualizados, «seguro que ha aumentado algo porque en julio presentamos a muchos alumnos al examen teórico y luego en agosto estamos tres semanas parados, por lo que esa hipotética subida sería parte de la normalidad de todos los años porque se han hecho las vacaciones como tienen que ser y estamos muy contentos por que todo haya ido bien».

Reivindicación histórica

Despejado el problema que en junio se temía para septiembre, piden que para arreglar la situación estructural de falta de examinadores se traspase la competencia de los exámenes de conducir al Gobierno Vasco, que conseguiría agilizar y aliviar la lista de espera formando a más examinadores. Sin embargo, la DGT no está de momento por la labor. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados como EH Bildu en el propio hemiciclo han realizado los últimos años sendas peticiones, pero sin éxito.