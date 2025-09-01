Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios alumnos se preparan para ser examinados para obtener el carnet de conducir. Iñigo Royo

Tráfico cubre cinco plazas de examinadores para retomar las pruebas en Gipuzkoa

Las autoescuelas celebran que se haya cumplido el compromiso y los exámenes se reanudan hoy tras el parón vacacional

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:11

Los nervios habituales que sienten los futuros conductores a las puertas de examinarse con el objetivo de aprobar y obtener el carnet de conducir regresan ... hoy, 1 de septiembre, con la reanudación de las pruebas. Después de tres semanas de parón por el período vacacional la actividad retorna con buenas noticias, ya que los cinco examinadores que abandonaban su puesto en Gipuzkoa han sido sustituidos sin que las autoescuelas y los alumnos vayan a sentir ningún perjuicio.

