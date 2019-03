Tiempo seco y frío hasta fin de mes Se anuncia una primavera normal en cuanto a temperaturas y con menos lluvia JAVIER PEÑALBA Miércoles, 20 marzo 2019, 14:03

Seco y frío. Será el tiempo que nos espera desde este miércoles hasta finales de este mes. No se prevé que durante este periodo caiga una sola gota. Es lo que ha vaticinado esta mañana Margarita Martín, delegada de Aemet en el País Vasco, durante la presentación del balance del invierno y el pronóstico para la primavera que llegará dos minutos antes de las once de esta noche. No se espera que la nueva estación arroja temperaturas mucho más altas de lo normal. «Estarán dentro de la normalidad o ligeramente por encima», precisa al meteoróloga. No obstante, se prevé que llueva un 10% por debajo la media, teniendo el cuenta que el valor medio de precipitación en el observatorio de Igeldo es de 352 litros, mientras que en el Hondarribia se alcanzan los 367.

El invierno, por lo demás ha sido normal en cuando precipitación. De diciembre a febrero han caído 396 litros en Igeldo, veinte menos que la media, en tanto que en Hondarribia se han recogido 362, justo el valor medio. El invierno ha sido especialmente lluvioso en Foronda, donde han caído 261 litros, casi siete por encima de lo normal y en Bilbao se han contabilizado 326 cuando la media es de 320.

La estación que está a punto de finalizar, asimismo, ha dejado temperaturas que le han conferido la valoración de cálido a muy cálido. Las medias en los centros de Igeldo, con 9,6 º, Hondarribia, con 10,3º y el Vitoria, con 6,4º superan en un grados los valores previstos para este periodo y solo el de Bilbao, con 10,2º se queda a siete décimas.

200 litros

Enero ha sido el mes mas húmedo del invierno. Las lluvias dejaron importantes acumulaciones. En Hondarribia se recogieron 252,9 litros, mientras que en el centro meteorológico del monte Igeldo cayeron 246. Ambos registros superan ampliamente las medias en dichos observatorios, que en Igeldo es de 150 litros, mientras que en Hondarribia alcanza los 171.

No obstante, aun siendo relevantes, estas mediciones no constituyeron marcas históricas. No es fácil superar los 413 litros que se midieron en enero de 2014 en el centro meteorológico del aeropuerto guipuzcoano o los 404 que cayeron en 1978 en el mismo pluviómetro. En Igeldo, el récord de lluvia es de 391 litros. El registro data de 1979.

Pero al lluvioso enero le ha seguido un febrero con un comportamiento absolutamente atípico. Fue el más soleado de los últimos 90 años en los cuatro observatorios. En Igeldo se contabilizaron 192 horas –88 por encima de la media–; por 179 en Hondarribia (+76), 182 en Foronda (+76) y 173 (+79).

Pero además de soleado, febrero ha sido escaso en lluvias. Cayeron 60 litros en Igeldo, la mitad de lo que suele ser habitual (120 es la media). En Hondarribia ha llovido todavía menos: 51 litros, cuando el registro normal es de 139.

Febrero también ha batido récords en temperaturas máximas. Los 25,6º medios el día 28 constituyen el registro más alto desde 1928 en Igeldo y supera en dos décimas la marca anterior que databa de febrero de 1960. En Loiu, los 26,9º medidos el día 27 superan en una décima el valor anterior de 1960. En Vitoria, la máxima ha sido de 22,6º, medida también el día 27.