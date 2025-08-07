Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de niños juegan en un parque de Andoain. Lobo Altuna
El tiempo

Los termómetros rozan ya los 30ºC en Gipuzkoa como preludio de una tarde calurosa

El aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas se prolonga hasta el sábado

A. Iparraguirre

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:47

Gipuzkoa sigue un día más soportando altas temperaturas, rozando ya los 30ºC como preludio de una tarde calurosa, como consecuencia de la segunda ola de ... calor del verano, y las previsiones apuntan a que el mercurio no bajará el fin de semana. De cara al sábado y el domingo hay «mucha incertidumbre» indicaba ayer Euskalmet en su portal online, pues es díficil predecir los movimientos de esta masa de aire cálido y establecer cuándo podría concluir. Además, a diferencia de otros episodios de temperaturas altas, lo que caracteriza a la actual es su persistencia, más que su intensidad. Con todo, parece que las temperaturas máximas registradas estos últimos días se van a quedar pequeñas, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el territorio podrá alcanzar el domingo hasta 43 grados en el interior. Con este panorama, Donostia espera una asfixiante durante la Semana Grande que arranca este sábado por la tarde.

