Los termómetros rozan ya los 30ºC en Gipuzkoa como preludio de una tarde calurosa

Gipuzkoa sigue un día más soportando altas temperaturas, rozando ya los 30ºC como preludio de una tarde calurosa, como consecuencia de la segunda ola de ... calor del verano, y las previsiones apuntan a que el mercurio no bajará el fin de semana. De cara al sábado y el domingo hay «mucha incertidumbre» indicaba ayer Euskalmet en su portal online, pues es díficil predecir los movimientos de esta masa de aire cálido y establecer cuándo podría concluir. Además, a diferencia de otros episodios de temperaturas altas, lo que caracteriza a la actual es su persistencia, más que su intensidad. Con todo, parece que las temperaturas máximas registradas estos últimos días se van a quedar pequeñas, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el territorio podrá alcanzar el domingo hasta 43 grados en el interior. Con este panorama, Donostia espera una asfixiante durante la Semana Grande que arranca este sábado por la tarde.

La temperatura más alta ayer en Gipuzkoa se registró en Aretxabaleta a las 14.50 horas (28,9º), seguido por Beasain (28,7º), Getaria (28,4º) y Oñati (28,1º). En el litoral los termómetros no superaron los 23 grados en localidades como Pasaia o Zarautz (22,3º).

Por lo que respecta a la jornada de hoy, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 ºC en la zona de transición y los 37 ºC en la zona del eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas rondarán los 26 ºC en la zona costera y los 31 ºC en la zona cantábrica interior.

La alerta también estará vigente mañana desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en la zona de transición y los 37 ºC en la zona del eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas rondarán los 27 ºC en la zona costera y los 32 ºC en la zona cantábrica interior.

El sábado el aviso también será desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en la zona del eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas rondarán los 25 ºC en la zona costera, los 28 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.

Euskalmet prevé que el viento sople hoy variable flojo, con predominio de la componente sur por la mañana en el interior, y brisas por la tarde. Los termómetros irán en ascenso. En Arrasate se esperan temperaturas máximas de 33ºC y en San Sebastián 26ºC. Las mínimas de Gipuzkoa esta pasada madrugada han oscilado entre los 14,5ºC y los 16,5ºC en ambas localidades, y mañana serán aún más altas. A las 09.30 horas en San Prudentzio (Bergara) el termómetro marcaba ya 26,3ºC, en Estanda (Beasain) 25,6ºC, al igual que en el Faro de Higer, y en Miramon, 25,5ºC. En el resto de municipios se superaban o rozaban los 24,00ºC.

Euskalmet ha indicado que a las 11.10 horas en Arrasate ya se rozaban los 30ºC, al registrarse 29,8ºC. A esa misma hora en Estanda había 28,8ºC, al igual que en Oñati; en Ibai Eder, 27,4ºC; en Berastegi, 26,2ºC, y en Oiartzun y en Lasarte-Oria, 26,00ºC.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la temperatura más alta en Gipuzkoa a las 12.00 horas se ha registrado en Errenteria, con 27,1ºC, seguido de Segura, con 26,8ºC; Zumarraga, 26,4ºC; Zumaia, 26,3ºC; Azpeitia y aeropuerto de Hondarribia, 25,7ºC y Aretxabaleta, 25,4ºC.

Mañana el calor seguirá sin dar tregua y las máximas subirán un poco más con respecto a los valores de hoy. Las temperaturas superarán los 35 °C en gran parte de Euskadi, excepto en el litoral y puntos cercanos a la costa. El cielo estará poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución por la tarde en áreas de montaña del interior. El viento del sureste soplará con algo más de fuerza en el interior con brisas en el litoral. En Arrasate el mercurio puede llegar a los 35ºC y en San Sebastián a los 28ºC.

Siempre según la previsión de Euskalmet, el sábado el calor no será tan intenso en la vertiente cantábrica. Soplará el viento del noroeste desde el mediodía y por la tarde y con ello bajarán las temperaturas, especialmente en la mitad norte, donde además a lo largo de la tarde y noche pueden aparecer nubes bajas. En el resto, cielos poco nubosos, y temperaturas que bajarán menos que en el norte y seguirá haciendo calor. En Arrasate las máximas serán de 31ºC y en San Sebastián de 25ºC.