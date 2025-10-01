El sindicato de la Policía Nacional denuncia que 25 agentes cubren puestos administrativos por falta de personal en Gipuzkoa

En vísperas de la festividad de su patrón, el de los Santos Ángeles Custodios, el sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) denuncia «el profundo malestar ... y el creciente desencanto» entre los miembros del Cuerpo en Gipuzkoa, entre otras cosas, «por el uso inadecuado de policías nacionales para tareas no operativas» como consecuencia de una escasez de personal administrativo en el territorio. También aluden a unas condiciones laborales «cada vez más precarias, con recursos insuficientes y sin reconocimiento económico».

Señalan que la situación que atraviesan las comisarías de Donostia e Irun es «grave», pues la falta «crónica» de personal de los Cuerpos Generales de la Administración del Estado está provocando «un serio deterioro en el servicio de atención al ciudadano y una profunda desmotivación» en el colectivo nacional. Una problemática que aúna varias razones. En primer lugar, «el alto coste de vida» en Gipuzkoa hace que las plazas vacantes por jubilación del personal administrativo no se estén cubriendo. Como consecuencia, son los policías nacionales quienes se «ven apartados de sus cometidos naturales en materia de seguridad y orden público» y quienes terminan desempeñando tareas en el área de documentación. Concretamente «25 agentes realizan estas tareas meramente administrativas en las oficinas de documentación de San Sebastián e Irun».

Equiparación salarial

Esta situación, apuntan, es «inadmisible e injusta», pues supone «desaprovechar los recursos policiales en labores ajenas a su formación y misión principal». Esto, además, «limita las posibilidades de promoción y desarrollo profesional», pues las plazas administrativas resultan «extremadamente difícil de abandonar con el paso de los años», lo que genera «un deterioro en la calidad del servicio que se presta al ciudadano». El secretario provincial de JUPOL en Gipuzkoa, Txema Canteli, insiste que «los policías deben estar en la calle, combatiendo el delito y protegiendo a la ciudadanía, no detrás de un mostrador realizando tareas administrativas porque el Estado no es capaz de cubrir las vacantes con el personal adecuado».

Por todo ello piden una solución «urgente y definitiva», cubrir las plazas en las oficinas de documentación y permitir que los policías nacionales vuelvan a las calles pues «solo así se garantizará un servicio eficaz, digno y acorde con las necesidades reales de la ciudadanía guipuzcoana».

Otras de las principales reivindicaciones es «la equiparación salarial real con las policías autonómicas, un compromiso adquirido por el Gobierno en 2018 y que, siete años después, sigue sin materializarse. Los policías nacionales siguen siendo discriminados salarialmente pese a realizar funciones idénticas o incluso más arriesgadas y complejas que sus homólogos autonómicos». Con todo, JUPOL «exige» al Gobierno una reforme «inmediata y profunda» del sistema de condecoraciones policiales; hoy es un día para alzar la voz y exigir respeto, justicia y dignidad para todos los policías nacionales».