Imagen de archivo de la Comisaría de la Policía Nacional en San Sebastián.

El sindicato de la Policía Nacional denuncia que 25 agentes cubren puestos administrativos por falta de personal en Gipuzkoa

Piden que se cubran las plazas de oficina y que los policías nacionales vuelvan a las calles para «garantizar un servicio acorde con las necesidades de los guipuzcoanos»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:51

En vísperas de la festividad de su patrón, el de los Santos Ángeles Custodios, el sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) denuncia «el profundo malestar ... y el creciente desencanto» entre los miembros del Cuerpo en Gipuzkoa, entre otras cosas, «por el uso inadecuado de policías nacionales para tareas no operativas» como consecuencia de una escasez de personal administrativo en el territorio. También aluden a unas condiciones laborales «cada vez más precarias, con recursos insuficientes y sin reconocimiento económico».

