Descubrir una silla gigante rodeada de naturaleza, el plan ideal para pasar el día a una hora de San Sebastián Entre los entornos naturales de Leitza habita este gigante mueble de madera de unos 8 metros de altura

N. V. San Sebastián Viernes, 8 de agosto 2025, 06:51

Para los más amantes de la naturaleza y del senderismo que, además de aventureros, son curiosos, a unos 50 kilómetros de Donostia, entre los árboles y arbustos de la Vía Verde de Plazaola en Leitza, descansa una gigante silla de unos 8 metros de altura, considerada la más grande de Euskadi. Monumento que por desgracia sufrió de un destrozo irreparable hace unos años, cuestionandos lo difícil que parece respetar un bien cultural en un bosque.

Dicho acontecimiento ocasionó que este peculiar mueble de grandes dimensiones fuera variando su ubicación con el paso del tiempo. Lo que comenzó como una iniciativa por parte de 'Azken Muga', un festival de arte y cultura en la naturaleza, para acercar las fronteras de Gipuzkoa y Navarra situando la silla entre Bedaio y Azkarate, ha terminado por convertirse en una excursión de verano perfecta al entorno natural de la villa de Leitza.

Tal y como relatan en una publicación conjunta las cuentas de Instagram '@maikandfood' y '@bidaier', existen dos vías principales para poder descubrir esta curiosa escultura. La primera de ellas requiere de más tiempo, pues se trata de atravesar una ruta de 4,5 kilómetros a pie o en bicicleta desde el pueblo de Leitza. La segunda de las opciones, más cómoda y rápida, es aparcar en 'Urtuko Zubieta' y recorrer allí los últimos 1,5 kilómetros.

Una travesía que por parte de los creadores de contenido queda marcada por puentes de piedra y «muchos nuevos amigos», haciendo referencia a las grandes faunas de ovejas, caballos y vacas que uno puede toparse durante el camino. Al llegar a su destino añaden que esta gigante escultura se encuentra en el kilómetro cero de Plazaola, limitando entre Gipuzkoa y Navarra, recordando así el motivo por el que se quiso construir inicialmente la misma.

Después de explorar la silla más grande de Euskadi y sus alrededores naturales, es posible realizar otro tipo de actividades culturales ubicadas a menos de una hora en coche desde Leitza. Por ejemplo, acudir al museo de piedra realizado por Iñaki Perurena, 'Peru-Harri', la Cueva de Mendukilo, que revela las profundidades de la Sierrra de Aralar, o hacerle una visita a la estatua del famoso Gigante de Altzo.