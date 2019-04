Una semana llena de glamour y estilo Organizadores de la Semana de la Moda en la presentación que se llevó a cabo ayer en Donostia. / Unanue Conferencias, talleres y desfiles serán los platos fuertes de la VII edición de la Semana de la Moda SARA ECEVARRÍA Lunes, 15 abril 2019, 21:14

La moda es un sector para todos, no solo para unos pocos. No entiende de razas, sexos ni ideologías. Así lo demuestra cada año el GdM San Sebastián Moda Festival, al irrumpir con fuerza en las agendas de los guipuzcoanos. Este año celebra su VII edición, y no va a dejar indiferente a nadie. Este año el festival viene cargado de novedades y, una vez más, se posiciona como el evento de moda con mayor proyección y penetración de esta industria en el territorio. El Museo Balenciaga, el Museo San Telmo, Tabakalera, el Aquarium, Garbera, el mercado San Martín o las calles donostiarras se transformarán en el escenario perfecto para albergar los principales desfiles y actividades.

El festival se desarrollará entre el día 1 y 5 de mayo, aunque dará su pistoletazo de salida el próximo día 29 con numerosas actividades que estirarán el programa hasta el 10 de mayo. A las firmas consagradas y habituales 'cabezas de cartel' de ediciones pasadas se suma la marca internacional Yolancris que llegará tras triunfar en la Semana de la Alta Costura de París. «Esto demuestra la buena salud de la que goza este evento y el crecimiento que año tras año registra», subrayó en la presentación de este lunes en Donostia Laura Chamorro, directora del Festival. Además, también destacó que siguen incorporándose sedes en todo el territorio, un total de once y se prevé que más de 15.000 personas disfruten de las actividades organizadas durante estos 10 días de moda, «que acogerán un centenar de marcas, diseñadores y establecimientos incorporados».

Las actividades

En primer lugar, se llevará a cabo el día 29 la inauguración del espacio para diseñadores locales en Garbera. Los talleres y las formaciones, organizados por San Sebastián Shops, comenzarán a las 14.00 horas. Los días 29 y 30 de este mes, de la mano del Centro Ceinpro, la formación de marketing digital 'Gestión de las Redes Sociales'. Después, los días 6 y 7 de mayo tendrá lugar, de la mano de Kontraluz, la Formación de E-Commerce 'Tendencias en la venta online'. Por último, se impartirán dos talleres los días 8 y 9. El primero será sobre 'Asesoría de imagen y protocolo', mientras que el segundo tratará sobre 'Tendencias e imprescindibles primavera-verano 2019'. Para poder asistir a estos cursos es fundamental inscribirse a través de la página web del festival: www.gipuzkoademoda.com.

El evento servirá su plato fuerte a partir del día 1, con la presentación del evento en el Aquarium, en la que darán más detalles sobre uno de los temas «clave y estrella» de esta cita: La moda sostenible. «Esta edición hemos sumado una veintena de empresas guipuzcoanas con las que impulsamos proyectos que cuidan el medio ambiente. Lo sostenible ha venido para quedarse», recalcó José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. Por este motivo, se celebrarán desde las 9.30 horas hasta primera hora de la tarde charlas 'GK Green Fashion'.

Agenda 1 de mayo Presentación Presentación de GdM San Sebastián Moda Festival en el Aquarium a las 20.00 horas. 2 de mayo Charlas Desde las 9.30 horas hasta primera hora de la tarde, nueva jornada de moda sostenible. Desfile En el Museo Balenciaga de 20.30 horas a 23.30 se podrán ver los diseños de Yolan Cris. 3 de mayo Face to Face El Museo de San Telmo y AEG Ikastetxea acogerán desde las 11.00 horas charlas, conferencias y ponencias de expertos. Desfile Por la tarde habrá una pasarela de moda urbana en la plaza Harrobieta de Altza. 4 de mayo Desfiles Por la mañana y por la tarde en el Museo de San Telmo con comercios guipuzcoanos y diseñadores vascos e internacionales. 5 de mayo Pop Up Mercadillo en el Mercado San Martín que contará con colecciones de primavera - verano. Desfile Pasarela a las 18.00 horas en la Zurriola 10 de mayo Desfile A las 19.00 horas se desarrollará una pasarela de moda urbana en la plaza de las Armerías de Amara.

«También queremos que Gipuzkoa sea el faro de la moda a través del Museo Balenciaga y las firmas que visitan el espacio», recalcó el diputado Denis Itxaso. Por este motivo, el día 2 se celebrará un desfile en el que se podrá gozar de las prendas del diseñador internacional Yolan Cris.

El evento seguirá con el debate 'Face to Face', impulsado por el Clúster Donostia, en el que tres modelos de negocio serán analizados por Yolan Cris, el Centro Creanavarra y una mesa redonda conducida por BBVA. Se llevará a cabo en el Museo de San Telmo por la mañana, y en AEG Ikastetxea por la tarde. La jornada del día 3 concluirá con una pasarela urbana que invadirá la plaza Harrobieta de Alza.

Continuará el día 4 con desfiles por la mañana y por la tarde que transformarán la iglesia del Museo de San Telmo en un espacio de luz, sonido y color. Por la mañana con comercios guipuzcoanos y diseñadores vascos y, por la tarde, arrancará un doble desfile de Yolan Cris y las siempre esperadas Sophie et Voilà, Isabel Zapardiez y Zegatik.

Para terminar, se llevará a cabo el tradicional 'Pop Up' en el Mercado de San Martín, donde se podrán disfrutar de colecciones de primavera - verano. Por la tarde, la Zurriola se convertirá en el escenario «perfecto» donde se llevará a cabo una pasarela a las 18.00 horas. La cita de la moda en Gipuzkoa concluirá el día 10 con el desfile de moda urbana en la plaza de las Armerías de Amara.