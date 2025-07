Rubén Etxeberria: «Representar a Gipuzkoa es una responsabilidad»

Rubén Etxeberria, donostiarra nacido en la Parte Vieja, tiene 30 años, y conoce bien el mundo del modelaje y la actuación. Hoy representará a Gipuzkoa ... en el certamen que se celebra en Tenerife para elegir a Míster Internacional España 2025. Otros 47 participantes aspiran también al título, en representación de todas las provincias.

- ¿Cómo empezó su trayectoria en el mundo de la moda y los desfiles?

- Todo comenzó cuando la diseñadora Amagoia Etxeberria les propuso a mis padres que desfilara para ella en un evento en Bilbao, cuando yo tenía tan solo 8 años. Desde entonces, no he parado. He trabajado con agencias como First Models, muy conocida en Donosti. Hoy en día siempre estoy en activo, con proyectos como el certamen de Míster España o producciones internacionales. Por ejemplo, ahora (el día que hablamos con él) me encuentro en Estados Unidos, concretamente en Miami, Florida, grabando una producción para Netflix, que se estrenará próximamente.

- ¿Cómo ha sido pasar de Donostia a grabar en Miami?

- Es un salto importante, pero también el resultado de muchos años en esta industria. En realidad, esta no es mi primera grabación. Ya he rodado hace poco la película 'Rain', del director Mattin Izagirre. Aunque Donosti no es Madrid ni Barcelona, sí que hay movimiento, pero es cierto que muchas veces no queda más remedio que salir fuera y viajar, como me está pasando ahora o como me sucedió el año pasado, que estuve en Milán.

- ¿Cómo se prepara físicamente para un certamen como Míster España?

- Es un tema muy simple. La clave es la disciplina. Hay tres patas que sostienen la preparación: el gimnasio, la alimentación y un estilo de vida coherente con eso. No hace falta nada más para conseguirlo.

-¿Y no es muy sacrificado?

- Para mí no lo es, y creo que cualquiera con fuerza de voluntad suficiente puede hacerlo. La verdad es que yo ya llevaba ese estilo de vida antes del certamen, así que no me ha supuesto un gran sacrificio. Lo más duro quizá ha sido moderar la alimentación, sobre todo en las semanas previas. Como buen donostiarra, soy un gran aficionado a nuestros restaurantes y a nuestra gastronomía en general. Por eso, seguramente después del certamen me daré algún capricho, pero, como siempre, seguiré cuidándome, porque este trabajo así lo requiere.

- ¿Qué otras cosas hacen falta, además de ser guapo, para ganar un certamen de belleza?

- Representar a un territorio como Gipuzkoa no es solo una cuestión de imagen. La oratoria y la cultura también juegan un papel importante. Eso implica saber estar, saber hablar en público y tener un cierto nivel cultural e intelectual. Al final, en estos concursos uno actúa como embajador de la que es su tierra, y eso es tanto un orgullo inmenso como una gran responsabilidad.

- ¿Cree que la sociedad, las redes, la industria... presionan por impulsar unos cánones de belleza y mantener una imagen perfecta?

- No debe verse como una presión, sino como una oportunidad de mejora personal constante. Yo no me lo tomo como algo negativo ni estresante. Creo que la autoexigencia es algo muy positivo, y que todo el mundo debería verlo así. En mi opinión, este estilo de vida puede ser un buen ejemplo para toda la sociedad. Sobre los cánones de belleza, no creo que sean completamente subjetivos. Aunque en cada momento se promueva más una cosa u otra, la belleza objetiva como tal es la que es, sea el año o la época que sea.

- ¿Es posible vivir económicamente del mundo del modelaje y los certámenes de belleza en Gipuzkoa?

- Como he dicho, aunque a veces haya que viajar, Gipuzkoa te da oportunidades. Es cierto que, en mi caso, tengo otras actividades paralelas, soy ingeniero aeronáutico y también me dedico a la inversión inmobiliaria. Por eso, no dependo exclusivamente de este mundo a nivel económico. Pero se puede.

- ¿Entonces, ve su futuro a largo plazo en el mundo de la moda, en la aeronáutica o en la inversión inmobiliaria?

- No tengo un camino preestablecido. Mi recorrido me lo voy construyendo día a día. En este momento incluye modelaje, certámenes, rodajes y mis otras ocupaciones, pero quién sabe qué vendrá después. Estoy abierto a lo que surja.