Residuos transformados en arte Rebecca Kudela, la ilustradora Daniela Garretón y Sergio Penzo posan mientras trabajan en el proyecto 'Plastic Family'. / USOZ Los creadores de 'Plastic Family' expondrán en La Concha y La Zurriola obras creadas con basura recogida en las playas donostiarras MARIA BASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 agosto 2018, 08:38

No es extraño que quien visite diariamente las playas guipuzcoanas a última hora de la tarde se encuentre en la arena botellas de plástico vacías, bolsas de comida y palos de helados. Según Sergio Penzo, fundador de Panthalassa, plataforma que reúne a creadores amantes del mar, «por la mañana parece que no ha pasado nada. Una vez que los servicios de limpieza han hecho su trabajo todo está limpio pero la realidad no es esa. Lo que se lleva el mar permanece en él durante miles de años».

Las obras se expondrán el próximo 27 de agosto en los arenales de Donostia y de Biarritz

Para evitar que esto siga ocurriendo, Penzo quiere mostrar a la sociedad la medida en la que el océano está sufriendo y concienciar a las personas para que actúen en favor de los océanos. Desde que abriera en julio la 'Blue Factory', espacio con sede en Donostia donde juntar a artistas y defensores de los océanos, ha creado el proyecto 'Plastic Family', una iniciativa bajo la dirección artística de Rebecca Kudela y la ayuda de la ilustradora Daniela Garretón en la que se han recogido durante dos semanas de agosto residuos de las playas donostiarras y Biarritz, se han separado y ordenado, y se han utilizado para crear una obra artística, que se expondrá el próximo día 27 en las playas de la Concha, la Zurriola y Biarritz para mostrar de una manera impactante y transformada, todo lo que hay en el mar. Son tres maniquíes cubiertos con los residuos recogidos en la playa y forman una familia. «Queremos reflejar la realidad, por eso elegimos una familia, porque son las propias familias tanto guipuzcoanas como extranjeras que nos visitan en las playas, quienes disfrutan de los baños en el mar, y son ellas mismas las que lo ensucian. Pretendemos impactar y que cuando observen la obra se vean reflejados en ella», comenta Penzo.

Buscando tesoros

Rebecca Kudela es una diseñadora californiana residente en Biarritz. Desde hace años, pasea por la costa vasco francesa recogiendo residuos. «Cuando vivía en California paseaba por las playas buscando caracolas y conchas y me encontraba con toneladas de plásticos. Poco después vine a vivir a Europa y continué paseando por las orillas y encontraba de todo menos conchas. Lo que más veo aquí son bastoncillos para los oídos, cucharillas de todos los colores y tapones de plástico. Con esta obra hemos querido vestir a una familia con todo lo que hemos ido encontrando».

Una experiencia en la que los tres coinciden que «ha sido alentador ver cómo ha motivado a amigos y familiares e incluso a veraneantes que se han sumado espontáneamente a las tareas de recolección de plástico». En esta ocasión , Kudela ha utilizado su creatividad para cubrir a estas figuras con la que pretende «ayudar a rechazar la cucharita de plástico la próxima vez que compremos un helado».

Según el programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) actualmente el mundo produce 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y la mitad están diseñados para que tengan un único uso. «Hay que proteger lo que amamos y si estamos viviendo en un lugar tan bonito como Donosti donde la vida está tan influenciada por el mar, es nuestra responsabilidad como colectivo desde Panthalassa protegerlo, hacer ver a la gente el problema desde un ángulo nuevo y ojalá a partir de eso pueda darse cuenta del valor que tiene», concluye Penzo.