La queja de una vecina de una localidad de Gipuzkoa: «Llevan meses sin funcionar» Una usuaria del transporte público de la localidad de Astigarraga denuncia la falta de operatividad de las pantallas que informan de la llegada de los autobuses

M. S. Martes, 14 de octubre 2025, 11:36

«Las pantallas llevan meses sin funcionar», es la queja de una usuaria del transporte público de la localidad guipuzcoana de Astigarraga, que ha denunciado la falta de operatividad de las pantallas que informan de la hora de llegada de los autobuses.

Y es que esta vecina de Astigarraga, con las iniciales A. M., explica que en la localidad «solo dos paradas de autobús cuentan con estas pantallas que informan de la hora de llegada de los autobuses y que, a pesar de ser escasas, las pocas que hay, llevan meses sin funcionar».

En su caso, la vecina se ve afectada por la falta de funcionamiento de «la pantalla que se encuentra muy cerca de la primera rotonda al entrar a Astigarraga y en las que paran las líneas BU12 y BU13», explica la usuaria sobre las líneas de Lurraldebus, haciendo hincapié en «el mal servicio de transporte» que se ofrece en la localidad.

Falta de funcionamiento de las pantallas en las paradas de autobús en Astigarraga

«Tenemos solamente dos autobuses en el pueblo y ambos salen o de Hernani o de Donostia, por lo que la hora por la que pasan por Astigarraga siempre es orientativa y depende de muchísimos factores», lamenta.

«Y ahora ni siquiera podemos ver cuanto va a tardar en llegar el autobús desde las pantallas, porque las pocas que hay no funcionan. Es vergonzoso», finaliza la usuaria.