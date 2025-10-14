Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La queja de una vecina de una localidad de Gipuzkoa: «Llevan meses sin funcionar»

Una usuaria del transporte público de la localidad de Astigarraga denuncia la falta de operatividad de las pantallas que informan de la llegada de los autobuses

M. S.

Martes, 14 de octubre 2025, 11:36

Comenta

«Las pantallas llevan meses sin funcionar», es la queja de una usuaria del transporte público de la localidad guipuzcoana de Astigarraga, que ha denunciado la falta de operatividad de las pantallas que informan de la hora de llegada de los autobuses.

Y es que esta vecina de Astigarraga, con las iniciales A. M., explica que en la localidad «solo dos paradas de autobús cuentan con estas pantallas que informan de la hora de llegada de los autobuses y que, a pesar de ser escasas, las pocas que hay, llevan meses sin funcionar».

En su caso, la vecina se ve afectada por la falta de funcionamiento de «la pantalla que se encuentra muy cerca de la primera rotonda al entrar a Astigarraga y en las que paran las líneas BU12 y BU13», explica la usuaria sobre las líneas de Lurraldebus, haciendo hincapié en «el mal servicio de transporte» que se ofrece en la localidad.

Falta de funcionamiento de las pantallas en las paradas de autobús en Astigarraga

«Tenemos solamente dos autobuses en el pueblo y ambos salen o de Hernani o de Donostia, por lo que la hora por la que pasan por Astigarraga siempre es orientativa y depende de muchísimos factores», lamenta.

«Y ahora ni siquiera podemos ver cuanto va a tardar en llegar el autobús desde las pantallas, porque las pocas que hay no funcionan. Es vergonzoso», finaliza la usuaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  9. 9

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La queja de una vecina de una localidad de Gipuzkoa: «Llevan meses sin funcionar»

La queja de una vecina de una localidad de Gipuzkoa: «Llevan meses sin funcionar»