La primera ola de calor del año abrasará Gipuzkoa los próximos días con hasta 35 grados

Tres días antes de la entrada oficial del verano estacional en Gipuzkoa se vivirá la primera ola de calor del año, que abrasará el territorio ... al menos hasta el domingo y obligará a activar el aviso amarillo. Esta es la previsión que ha adelantado este miércoles a El Diario Vasco Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. La nota positiva es que las temperaturas no serán tan altas como las que se están registrando estos días en el resto de la península, donde se superan los 40ºC en muchas zonas. Las máximas serán de entre 28 y 35ºC, y las mínimas oscilarán entre los 17 y 20ºC, por lo que no se descarta que en algunas localidades la noche sea tropical, al superarse este último valor. Esta pasada madrugada ha sido fresca. Los termómetros han marcado 14,4ºC en la estación de Euskalmet en Miramon y 11,9ºC en Arrasate. Este miércoles las máximas oscilarán entre los 27ºC en la costa y los 32ºC en el interior.

El aumento de las temperaturas de los próximos tres días viene motivada, según explica Santiago Gaztelumendi, por una masa de aire cálido procedente del norte de África que está atravesando esta semana la península de sur a norte. Un ejemplo es que este miércoles un total de 34 provincias se encuentran en aviso por lluvias, tormentas y altas temperaturas, con nivel naranja en Andalucía, Murcia o Valencia, y la situación no tiene visos de cambio a corto plazo.

El director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet destaca que en el litoral habrá un respiro térmico al mediodía gracias a la brisa originada por la entrada de viento flojo del norte, pero que no hay que olvidar que la temperatura del mar alcanza ya los 20ºC.

Es probable que en los próximos tres días haya calima en el cielo, pero no será tan intensa como la semana pasada, que provocó un empeoramiento de la calidad del aire en muchas localidades de Gipuzkoa.

Otro dato a tener en cuenta es que el calor puede estar acompañado de tormentas, sobre todo durante la jornada del sábado. Santiago Gaztelumendi afirma que todavía es pronto para predecir si se producirán trombas de agua como las que la noche del viernes al sábado causaron inundaciones en zonas de Gipuzkoa, con graves consecuencias en localidades de Goierri y Tolosaldea. No oculta que los próximos tres días habrá que estar vigilante tanto en lo que se refiere a las temperaturas como a las precipitaciones.

Ante esta ola de calor, Santiago Gaztelumendi recomienda, sobre todo a los grupos más vulnerables, no realizar actividades de gran esfuerzo físico al aire libre durante los próximos días.

Aviso amarillo

En línea con la previsión del responsable de Euskalmet, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado este miércoles que mañana se activará en el interior de Gipuzkoa y de Bizkaia, al igual que en el eje del Ebro, el aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 13.00 hasta las 18.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro y los 33 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y los 28 ºC en el litoral.

Mañana también habrá aviso amarillo por temperaturas altas persistentes desde las 00 hasta las 24 hora local. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 19/28 ºC en la zona costera, 17/33 ºC en la zona cantábrica interior, 17/33 ºC en la zona de transición y 18/35 ºC en la zona del eje del Ebro.

El viernes, en el interior de Gipuzkoa y Bizkaia, centro de Álava y eje del Ebro se activará el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, en la zona de transición y en el eje del Ebro desde las 12 hasta las 20 hora local. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro, los 34 ºC en la zona de transición y los 33 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 28 ºC en el litoral.

También habrá la misma alerta por temperaturas altas persistentes en zonas del interior y de la costa tanto de Gipuzkoa como de Bizkaia. Será desde las 00 hasta las 24 hora local. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 20/28 ºC en la zona costera y los 18/33 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, se pueden alcanzar los 16/34 ºC en la zona de transición y 17/35 ºC en la zona del eje del Ebro.

No se descarta que el aviso amarillo por altas temperaturas siga activado el sábado. El director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet espera que el domingo se mantenga el ambiente cálido y soleado, pero que no sea tan asfixiante. Prevé que la próxima semana también será veraniega, pero con temperaturas no tan altas.

Previsión de Euskalmet

La previsión de Euskalmet para mañana, jueves, es que seguirán las altas temperaturas, aunque habrá algo más de inestabilidad por la tarde. Durante buena parte del día el ambiente será soleado y hará calor, con máximas que podrían subir un par de grados más en algunos puntos. Durante la tarde comenzarán a verse nubes de evolución que deslucirán en algunos puntos la jornada, no descartando que se den chubascos tormentosos, más probables en el sur y en el oeste.

El viernes las temperaturas seguirán siendo parecidas. Otra jornada calurosa, con algunas nubes medias y altas en el cielo, pero ambiente soleado en general. En la costa podrían aparecer algunos intervalos de nubes bajas. Viento flojo variable y brisas a partir del mediodía. Algunas nubes de evolución durante la tarde, pero con poca probabilidad de que se den chubascos tormentosos.