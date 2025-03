«Poder conducir es un sueño cumplido»

Sacarse el carné de conducir siempre ha sido «un sueño» por cumplir para la errenteriarra Naiara Arteaga. A sus 41 años y pese a su ... discapacidad –nació sin brazos y con una sola pierna– lo ha conseguido. Aún le cuesta creérselo, pese a que tiene su licencia desde el pasado 26 de noviembre, un día que nunca olvidará. Si aprobar el examen teórico y práctico es un reto para cualquiera, para Naiara ha sido aún más complicado. Nunca pensó que podría llegar el momento en el que la conductora fuera ella, si bien lo deseaba desde pequeñita. «Quería lograr esa independencia para moverme que da tener tu propio coche», reconoce en una de sus visitas a su municipio natal, al que regresa para ver a sus seres queridos desde que se afincó en las Islas Canarias hace veinte años.

Cuando era una niña pasó largas temporadas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, donde le hicieron varias intervenciones y probó «cantidad» de prótesis, «pero ninguna encajaba. Eran muy molestas». Fueron «años duros» para Naiara y su familia, que se desplazaban a menudo a la capital del Estado en busca de una solución. Hasta que con 15 años ella se negó a seguir probando prótesis. «No quería más, y hasta hoy», reconoce. Desplazarse en silla de ruedas no le ha imposibilitado llevar una vida de lo más activa e independiente. «He corrido la Behobia, me he tirado en parapente... Yahora me he sacado el carné de conducir, un sueño cumplido», insiste orgullosa. «No me gusta sentirme víctima, cada uno tiene su vida y sus circunstancias y hay que aprovecharlas». Ese podría ser su mantra de vida.

Estudiante de Psicología y 'coach', entre otras cosas, en cuanto tenga su furgoneta quiere «hacer un viajecillo por España», viendo a los amigos que tiene en las diferentes comunidades. Pero para eso necesita adaptar la Renault Trafic que se va a comprar, «y eso cuesta en torno a 65.000-70.000 euros. Es mucho dinero». Por eso ha lanzado una campaña de recogida de fondos ('crowdfunding') en su perfil de Instagram @yoquieroyopuedonai. No se siente «en igualdad de condiciones» que el resto porque, «solo por tener una discapacidad necesito gastarme un dineral en adaptar el vehículo para poder utilizarlo», se lamenta.

Ampliar Naiara controla el 'joystick' con el muñón derecho.

No solo necesita un elevador para acceder al lugar del conductor con su silla de ruedas, sino que debe instalar «anclajes para que la silla no se mueva, un 'joystick' para poder mover el volante y el control por voz para encender los intermitentes, las luces o el claxon», entre otras cosas. Además, solo existe un lugar en todo el Estado donde puedan darle forma a su vehículo, en Basauri, lo que significa que una vez comprada la furgoneta en Lanzarote, tiene que enviarla hasta Bizkaia para que allí la adapten.

Está «feliz». Ve su sueño a punto de hacerse realidad. La sensación que sintió cuando en la autoescuela, también en Basauri, movió por primera vez el joystick con su muñón izquierdo y así giró el volante es irrepetible. «Me sentí libre», admite con una gran sonrisa. Y desea que esa sensación, «tan habitual para muchas personas», sea suya también cada día.

No se va a rendir. Aunque el presupuesto para adaptar la furgoneta «sea muy alto», confía en conseguirlo «con ayuda de todos. El vehículo, que tampoco sirve cualquiera, lo compro con mi propio dinero, como todos. Pero el problema es lo que cuesta adaptarla, cuando no debería ser así», insiste. De ahí que se haya animado a lanzar esta petición. «Sola no puedo hacer frente a este coste tan elevado», se sincera. También ha lanzado una línea de bolsos 'tote bag'. Lo recaudado con su venta –cuestan 15 euros cada uno– lo destinará igualmente a hacer frente a la adaptación de la furgoneta, que espera tener cuanto antes.