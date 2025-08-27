Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Hicham, de 38 años, en el Náutico de Donostia, desde donde se lanzó para auxiliar a un joven inconsciente.

Hicham, de 38 años, en el Náutico de Donostia, desde donde se lanzó para auxiliar a un joven inconsciente. Iñigo Royo
Rescate

«Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»

Hicham Badraoui, que recaló en Donostia tras salir en patera de Marruecos donde trabajaba de socorrista, auxilia a un joven inconsciente junto al Náutico. «Se lo llevó la ambulancia y no supe más de él», afirma el marroquí, que vive en la calle

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:02

La tarde del 5 de agosto el marroquí Hicham Badraoui (Casablanca, 1986) estaba sentado en las escaleras del Náutico de San Sebastián escuchando música en ... sus auriculares y admirando las vistas de la bahía de La Concha. Era su momento de paz. Su rato para tratar de desconectar de una rutina en la que duerme a la intemperie y no tiene un plato de comida garantizado. Una tranquilidad que su instinto de socorrista interrumpió al ver que una persona flotaba en el agua boca abajo y sin signos de movimiento.

