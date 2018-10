La nieve madruga en las cumbres de Gipuzkoa

La nieve hizo ayer acto de presencia en las zonas más altas de Gipuzkoa, cubriendo los montes de un manto blanco casi sin dar tiempo a que adquirieran el color rojizo propio de la estación que atravesamos. En pleno mes de octubre y tras varias semanas de temperaturas templadas, no solo el horario, también la meteorología se puso invernal. El frío fue la tónica dominante en todo el territorio, pero la nieve hizo su primera irrupción en cotas altas como Urbia y Aizkorri.

Los responsables de la Fonda de Urbia no recordaban una capa de nieve semejante en un mes de octubre en la última década. Uno de los gestores del popular refugio, Aritz Altube, contaba que «aquí tendremos un espesor de entre 8 y 10 centímetros, de lo que cayó la noche del sábado, porque hoy -por ayer- apenas ha nevado por la mañana». Recuerda que «la última vez que cuajó así en estas fechas fue hace diez años, porque me acuerdo que ayudamos a un pastor a bajar con su ganado ya que iba a la feria de Gernika, del último lunes de octubre. Lo habitual suele ser que la primera nevada sea a partir de la tercera semana de noviembre».

El amanecer blanco en las cumbres coincidió con una mañana festiva de nubes y claros que animó a los más aficionados a la nieve hasta enclaves como Aralar, Arantzazu o Aizkorri. «Aquí a Urbia han venido más montañeros que en cualquier otro fin de semana, teniendo en cuenta que son fijos entre 50 y 100 personas», aseguraba Altube.

Zumaia fue la localidad del territorio con la temperatura más alta, se quedó en los 10 grados

A las 18.00 horas se activó el aviso amarillo por lluvias persistentes, vigente hasta las 18.00 horas de hoy

Los amantes de la nieve pudieron disfrutar, y los temerosos por los perjuicios que pueden provocar los copos no tuvieron problemas. El aviso amarillo por nieve estuvo activado durante toda la jornada en el interior del territorio, pero el anuncio se quedó en un amago. No obstante, el Plan de Vialidad Invernal quedó activado ya por la mañana en 'Fase de Seguimiento e Información' por descenso de cota de nieve por debajo de 1.000 metros. De día, las máquinas quitanieves no tuvieron trabajo en la red viaria guipuzcoana, sí en cambio en Navarra, donde circularon en Aralar, Lizarraga y el valle de Goñi. Hoy, con la bajada de la cota de nieve, se espera que amplíen la tarea a Leitza y Uitzi, según relató Javier Otermin, coordinador de las tareas de limpieza viaria de carreteras secundarias en el territorio foral. En la AP-15, empezó a nevar a última hora de la tarde.

No hubo que lamentar incidencias de tráfico por el estado de la carretera, pero sí algún accidente relacionado con la nieve. Los bomberos forales rescataron a un esquiador siniestrado en el monte Buetraitz, cerca de Arantzazu. Procedieron a su traslado desde una zona donde se registraba un espesor de 20 centímetros de nieve hasta un punto de encuentro donde pudo acudir una ambulancia.

No hubo mayores complicaciones durante la jornada porque la precipitación fue escasa durante buena parte del día -con ratos de amplios claros incluso en las horas centrales-, aunque a partir de las 18.00 horas, con la entrada del aviso amarillo por lluvias persistentes, los paraguas empezaron a ser necesarios.

Fuertes granizadas

Sin nevadas copiosas, más que a últimas horas y en zonas altas, el frío fue lo más noticioso del día. Las máximas no superaron los diez grados. Zumaia fue la localidad costera que registró la temperatura más alta, con 10º. En Donostia el mercurio no pasó de los 9,5 grados y en zonas del interior, como Legazpi o Zumarraga, la máxima temperatura no llegó a los 5 grados. Entre esos dos baremos se quedó el resto del territorio, con 7 grados en Errenteria y Azpeitia, 6,5 en Irun y 8 en Ordizia. En todos estos municipios se registraban 18 y 20 grados 48-72 horas antes.

También adquirieron protagonismo las granizadas intermitentes que barrieron el territorio de oeste a este cubriendo de blanco calles y barrios de toda Gipuzkoa y generando los mayores momentos de peligro en la red viaria. Las peores horas fueron las de la última hora de la tarde y la noche, con lluvias abundantes.

En cuanto al tráfico, no se registraron complicaciones en la red principal de Gipuzkoa. La incidencia más destacada no tuvo que ver con la nieve. Un accidente en la N-1 en Alegia, con un herido leve, obligó por la mañana a cortar esta vía durante cerca de una hora desviando el tráfico por la GI-2131.