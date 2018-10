De vuelta a casa con la primera nevada

Cansados pero satisfechos. Así se mostraban ayer los pastores de Olaberria, MikelEtxezarreta y Elixabete Arrillaga tras regresar con su rebaño desde las campas Urbia a casa para pasar el invierno a buen cobijo. La mala previsión meteorológica y el anuncio de la llegada de la nieve hizo que la pareja de pastores se decidieran a preparar todo para bajar su rebaño tras permanecer desde finales de mayo en las campas cercanas a su chabola Ttonttor. «Comenzamos a bajar el rebaño el sábado ante el anuncio de la primera nevada. Nos resistíamos porque si hubiera continuado el buen tiempo hubiéramos aguantado hasta el 1 de noviembre, pero este año no ha podido». La noticia de que por la tarde se acumularon 10-12 centímetros de nieve en las campas de Urbia hizo que la decisión de los pastores fuera la mejora «porque si nos hubiera pillado con el rebaño arriba no hubiera sido fácil. Las ovejas no saben manejarse en la nieve, se bloquean y no avanzan».

Arrillaga y Etxezarreta bajaron a pie unas 400 cabeza bovinas que en su primer etapa realizaron una caminata de unas seis horas y media. Sin prisa pero si pausa, a buen ritmo pero sin cansar el rebaño que era el que marcaba el paso y el protagonista de este nuevo episodio de trashumancia que durante generaciones han realizado los Etxezarreta desde las campas de Urbia.

Alrededores de Aizkorri bajo un blanco manto. El rebaño pastaba tranquilo tras la caminata.Algunos de las ovejas de Aizpea gaztandegia. / Arizmendi

Ayer, fueron otras dos horas y media para terminar una campaña «rara, irregular» en cuanto al tiempo se refiere porque «junio y julio fueron unos meses fríos y muy húmedos, mientras que en agosto, septiembre y octubre han sido secos» destacaba Elixabete Arrillaga. «Hemos tenido las primeras heladas, las noches eran muy frías y el viento ha castigado especialmente las últimas jornadas». Todo ello ha influido en la cantidad y calidad de la hierba que «ha escaseado por la excesiva humedad de final de primavera y principio de verano y la falta de lluvia los últimos meses, a lo que hay que añadir la gran cantidad de cabezas de ganado que se concentran en las campas».

Sin cencerros como duelo

La subida del rebaño a Urbia es uno de los momentos más esperados porque son conscientes de la llegada de la primavera y el nuevo paso, pero lo mismo ocurre en otoño. «Las ovejas son conscientes de la llegada de los primeros fríos y la escasez de alimento», por ello, «saben perfectamente en cuanto comienzas a colocarles los cencerros que es hora de volver a casa y como en primavera, es hora de ponerse en marcha». Pero este año, siguiendo una tradición que se ha repetido durante generaciones por los pastores vascos, el rebaño no ha hecho sonar a su paso alertando a los vecinos de localidades como Idiazabal de su paso. «En septiembre murió la madre de Mikel, KontxiGoiburu, una mujer que como su padres y sus abuelos pastoreó en Urbia. Por luto no hemos puesto los cencerros a las ovejas».

Hoy Mikel y Elixabete estarán en Gernika con su reconocido queso de Aizpea gaztandegia. Tal vez logren como el año pasado la preciada txapela del queso ganador del prestigioso concurso. Sería la quinta, entre otros muchos premios que acumulan en su dilatada trayectoria de productores.