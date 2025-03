Navarra también reclamó al Ministerio reconsiderar el enlace del TAV por Vitoria al presentar Ezkio «menos afecciones»

El Gobierno central ha vuelto a manifestar sus «serias dudas» sobre unir el TAV desde Navarra por Ezkio, tal y como adelantó ayer este periódico, ... unas manifestaciones que coinciden en el tiempo con la defensa que han hecho desde el PSE de Álava y los socialistas navarros -ahora al frente del Gobierno foral- a favor de Vitoria. Sin embargo, y a la espera de los nuevos informes técnicos, tanto las alegaciones presentadas en 2018 por los gobiernos vasco y navarro refutaron de manera clara y contundente la conclusión del Ministerio de optar por la capital alavesa. Tanto Euskadi como el Ejecutivo de Navarra -entonces gobernado por Uxue Barkos- alegaron que el enlace por Vitoria no era la mejor opción y por lo tanto reclamaron al Gobierno que reconsiderara su decisión. La respuesta nunca llegó, pero el documento técnico de las alegaciones sigue de plena vigencia en medio del debate sobre el futuro del TAV en Euskadi.

El Ejecutivo de Navarra, liderado entonces por Uxue Barkos, hizo llegar a Madrid un informe en 2018 en el que, tras 40 páginas de descripciones técnicas, llega a una conclusión tajante: «No puede considerarse de forma clara y justificada que la alternativa mejor valorada sea la de Vitoria». Los técnicos enumeran en ese informe argumentos similares a los expresados por sus homólogos en el Gobierno Vasco.

El documento navarro arranca con una mención al trazado para señalar que «la solución de Ezkio tiene menos afecciones a la red de Carreteras de Navarra ya que al discurrir la mayor parte en túnel, no interfiere con carreteras». Por contra, destaca que las alteraciones serían mayores en la alternativa de Vitoria «ya que al discurrir por el valle, éste se encuentra más 'humanizado'». Une este punto al económico al asegurar que «el presupuesto final de esta alternativa se incrementará de forma considerable, ya que requerirá una modificación de trazados, o reposiciones de carreteras de gran envergadura».

Añade en este punto que, «teniendo en cuenta la llanura de inundación del río Arakil y los riesgos que produce, una parte importante del trazado de la alternativa de Vitoria debería proyectarse en viaducto».

Indaga asimismo en el capítulo de los tiempos de trayecto para desaconsejar Vitoria, la opción preferente de Fomento. Llega a concluir que «llama la atención los incrementos de tiempo que se producen en la alternativa de Vitoria entre las dos fases del estudio informativo y en concreto en las conexiones Pamplona-San Sebastián y Pamplona Bilbao, generando un incremento de aproximadamente 20 minutos en ambos casos». De esta manera, incide en que «la alternativa de Vitoria penaliza la conexión con San Sebastián y con Bilbao de forma muy significativa generando incrementos de tiempo relativos del 58% y del 59% respectivamente». Cierra el capítulo con una advertencia que afecta a sus vecinos guipuzcoanos. «La conexión con San Sebastián en la alternativa de Vitoria no resultaría competitiva frente a otros modos de transporte y, en especial, frente al vehículo privado».

Errores de medición

Al igual que el documento presentado por los técnicos del Gobierno Vasco, la alegación del Gobierno de Navarra apunta también incluso a errores de medición en el apartado de la geotecnia. «Se considera una longitud total en túnel para la alternativa de Ezkio de 55,10 kilómetros, superior a la longitud total del tramo (54 kilómetros) y esto es debido a que los túneles bitubo se contabilizan dos veces. Desde un punto de vista geotécnico habría que considerar solo una vez el túnel bitubo (21 kilómetros).

Otro de los aspectos analizados es el medioambiental. «Evidentemente el impacto será menor en la solución de Ezkio, más corta y con un porcentaje muy elevado del trazado en túnel», a lo que añadía la cuestión del «volumen de sobrantes de las excavaciones»: en la alternativa de Ezkio se cuantifica en 7.026 miles de metros cúbicos, y en la alternativa de Vitoria, en 9.685 miles de metros cúbicos, «lo que requerirá mayor número de vertederos en una zona de alto valor agrícola».

Uno de los puntos en los que la alegación navarra resulta más dura y crítica hace referencia a la capacidad de la vía. Considera el informe que el estudio informativo del Gobierno central no da suficiente importancia a este factor, alegando que le falta información sobre futuros incrementos de tráfico. No obstante, subrayan los técnicos navarros que «resulta fundamental a escala de Red Transeuropea analizar convenientemente la capacidad para asegurar que no se genere un cuello de botella a medio plazo teniendo en cuenta que por estos tramos van a circular trenes de corta y larga distancia, de viajeros y mercancías». La capacidad es, precisamente, una de las principales reivindicaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa para defender el enlace con Ezkio.

Navarra cuestiona, por último, el apartado presupuestario. Aquí, censura directamente la arbitrariedad del Gobierno, que elevaba el presupuesto de la vía de Ezkio de 1.839 millones de euros a 2.061 millones de su primer estudio al segundo. «Teniendo en cuenta la reducción de 33 kilómetros de vía única correspondiente a los ramales en Ezkio, 23,9 de ellos en túnel, dicho incremento de coste no parece razonable», concluye la alegación navarra.

En cambio, la alternativa de Vitoria pasaba de un presupuesto base de licitación de 1.149 millones de euros, a 704, cuando la reducción de los ramales no ejecutados solo era de 10 kilómetros. «Esta alternativa de Vitoria parece a simple vista que está presupuestada a la baja», zanja el informe del Gobierno de Navarra.