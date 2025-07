«El mercado de la vivienda no es como el de los melones, no va a bajar su precio por mucho que hagas más»

«¿Cuál es el problema de acceso a la vivienda?», ha preguntado José Luis Polo, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad ... Inmobiliaria de Gipuzkoa, en la comisión de vivienda que se ha celebrado este jueves en el Parlamento Vasco y que tiene el fin de recoger aportaciones de los expertos sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo en la que se está trabajando. «El problema es de precio», ha respondido él mismo para iniciar su exposición, que se ha centrado en el problema del precio y en el papel de los agentes inmobiliarios, sector al que pertenece pero que ha denunciado que el que no esté regularizado ha llevado a que sea «cómplice» de la crisis de la vivienda.

Polo ha defendido que «hay que centrar el problema en que no es que no haya vivienda, sino que el precio es muy alto», y ha explicado aplicando el caso de San Sebastián que en las zonas más exclusivas de la ciudad «las cifras de la vivienda superan claramente los 10.000 euros el metro cuadrado y la mancha de aceite se expanden hacia la periferia. Resulta que los precios que estamos pagando en el barrio de Altza no están relacionados con los precios de Altza, sino que con los precios que están en el centro».

En consecuencia, «estamos haciendo unas bolsas de suelo en la periferia, que es donde podemos generar vivienda, y estas bolsas que queremos poner resulta que están generando más centralidad, que se vuelve a irradiar hacia la periferia. Esto ha provocado que en Astigarraga hace 10-11 años se hiciera probablemente la operación más grande que hubo con unas 900 viviendas que salieron entre 250.000 y 300.000 euros la vivienda libre y ahora están entre 500.000 y 600.000 euros».

Ha criticado que la proposición de ley persigue la idea de que «si nosotros hacemos miles de viviendas va a bajar el precio, pero el mercado de la vivienda no es comparable al mercado de los melones porque la vivienda no es un objeto de consumo, es el elemento básico de la dignidad de las personas. Si yo tengo un problema de carestía de melones, como ocurrió hace tres o cuatro años, trajimos melones de no sé dónde y bajaron su precio. Pero las viviendas no se trasladan allí donde se necesitan. Nosotros estamos construyendo viviendas y permanecen en ese espacio».

José Luis Polo ha ofrecido el dato de que en Euskadi el ratio de personas por vivienda es de 2,07, mientras que la cifra en San Sebastián es de 1,9 viviendas por persona. «Es la ciudad más tensionada y el ratio es más bajo que el de Euskadi. Yo me pregunto a qué ratio tenemos que llegar para distensionar el mercado, ¿cuántas viviendas tenemos que meter?».

Sus propuestas para atajar el problema de la vivienda son mediante la finalidad de las viviendas y la fiscalidad. Por el primer punto, ha expuesto que «lo que no puede ser es que yo saque 500 viviendas por justificación de necesidad de hogares y 250, como ocurrió en el muro de San Bartolomé en Donostia, queden en segunda residencia y cerradas durante años. Esa operación es falsear una realidad del mercado». Es decir, que no se asocie a la finalidad de la segunda residencia o a la inversión.

Por otro lado, además del problema del precio, también ha hecho autocrítica sobre su sector, que ha lamentado que de unos 800 agentes inmobiliarios en Euskadi «solo estemos reflejados en la estadística unos 200 mediante el colegio oficial de agentes». Además, ha denunciado que el mercado de la vivienda sufre una «inflación primaria» porque «está sobrevalorada antes de que salga al mercado. Si yo quiero vender un piso y uno me la tasa en 450.000 euros, y otro en 500.000 y otro en 550.000, ¿a quién voy a elegir? Los agentes deben ser garantes ante los consumidores, pero son cómplices de la crisis».