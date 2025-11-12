Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gentes del mundillo teatral local, incluido Alfredo Landa. PACO MARÍ / FONDO MARÍN
La calle de la memoria

1960 | Los inquietos grupos locales de teatro

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un fenómeno de los años 60 en nuestra ciudad fue la explosión de grupos locales de teatro, que suplían con entusiasmo y dignidad las limitaciones ... de medios y formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  5. 5

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1960 | Los inquietos grupos locales de teatro

1960 | Los inquietos grupos locales de teatro