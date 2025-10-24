Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escaparate de Calzados La Imperial, en la Avenida. Paco marí /Foto Marín
La calle de la Memoria

1950 | En San Sebastián funcionaban 38 zapaterías

Hace 75 años, en nuestra ciudad había también una fábrica de calzado, tres talleres y doce casas, «muy renombradas», especializadas en confeccionar zapatos a medida

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Calzados Tello, Miracruz (Juli) o Ayestarán son ejemplos de zapaterías históricas que han sobrevivido, pero otras muchas se quedaron por el camino. Muro, La Imperial, ... Barriola, Bravo, Siglo XX, Versalles, Chiarelli y tantas y tantas otras quedaron para el recuerdo, con su olor a cuero y su cuidada atención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

