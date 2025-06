Mañana se reabre el tramo guipuzcoano de la A-15 cerrado por las obras en los túneles de Oindolar y Gorosmendi

Equipos que miden la opacidad del ambiente, clasificando la visibilidad existente. Si hay poca visibilidad quiere decir que puede haber humo, partículas en suspensión, etc.

Detectores de CO y NO

Miden el nivel de CO y de NO en el aire. Sirven para definir si el ambiente es adecuado o no para trabajar y pasar por la vía. Si suben mucho los niveles se pone en marcha la ventilación.