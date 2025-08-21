Las lluvias darán paso a un fin de semana soleado

Los guipuzcoanos tendrán que volver a sacar el paraguas y ponerse chubasquero hoy. Se esperan lluvias durante buena parte de la jornada. De hecho, Euskalmet ... tiene activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde ayer hasta el mediodía de hoy en todo el territorio. Se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes. Además, podrían venir acompañados de rachas fuertes de viento (60-70 km/h). Esta pasada madrugada se han recogido cerca de 7 l/m² en tan solo diez minutos en puntos del territorio. Las precipitaciones más intensas se han producido en la zona de San Sebastián.

La previsión de Euskalmet indica que hoy el ambiente será fresco y lluvioso, con chubascos entrando desde el mar. Afectarán en mayor medida a la mitad norte de Euskadi y durante la mañana, cuando podrían llegar a ser localmente intensos y tormentosos. Por la tarde y la noche los chubascos tenderán a ser cada vez más ocasionales y débiles. El viento soplará del noroeste y de nuevo será molesto en algunas zonas. Las temperaturas máximas podrían bajar ligeramente y se moverán entre los 20-23 ºC. En Gipuzkoa no superarán los 22ºC.

Durante el día de mañana se apreciará una notable mejoría. No habrá cambios significativos en las temperaturas, aunque la máxima subirá uno o dos grados, pero sí se notará un escenario más claro en el cielo. De madrugada todavía habrá muchas nubes y se podrían registrar algunas lloviznas en algunos puntos de Gipuzkoa, pero a medida que avance la jornada se irán abriendo claros de manera que por la tarde se espera un ambiente soleado en todo el territorio.

La previsión para el fin de semana también es de ambiente soleado y termómetros que oscilarán el sábado entre los 28 grados de máxima en el interior de Gipuzkoa y los 25 en San Sebastián. Las mínimas no llegarán a los 16ºC. Se vuelve así a un ambiente cálido que invitará a realizar actividades al aire libre. El domingo también amanecerá con cielos despejados, aunque a media tarde se prevé la posible aparación de nuevas tormentas que requerirán sacar de nuevo los paraguas o impermeables.

En definitiva, será necesario pasar el chaparrón de hoy para volver a disfrutar del cielo soleado de mañana y pasado.