Varias personas pasean por Donostia bajo un paraguas que también hoy será necesario. Gorka Estrada
El tiempo en Gipuzkoa

Las lluvias darán paso a un fin de semana soleado

Se espera un ascenso de temperaturas a partir de mañana tras el final del aviso amarillo por precipitaciones activado hasta este mediodía

Naroa Izagirre y A. Iparraguirre

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:17

Los guipuzcoanos tendrán que volver a sacar el paraguas y ponerse chubasquero hoy. Se esperan lluvias durante buena parte de la jornada. De hecho, Euskalmet ... tiene activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde ayer hasta el mediodía de hoy en todo el territorio. Se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes. Además, podrían venir acompañados de rachas fuertes de viento (60-70 km/h). Esta pasada madrugada se han recogido cerca de 7 l/m² en tan solo diez minutos en puntos del territorio. Las precipitaciones más intensas se han producido en la zona de San Sebastián.

