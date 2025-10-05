Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, posa en la azotea de la sede de El Diario Vasco para la entrevista. Gorka Estrada

Fiscal jefe de Gipuzkoa

Juan Calparsoro: «La multirreincidencia de delitos no es cuestión de endurecer la ley, sino de aplicarla bien y rápido»

Asume la inquietud social ante los datos de criminalidad, pero defiende las leyes y recuerda que ya hay unas penas altas y las cárceles están repletas

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:16

Con el ojo clínico que conceden sus 40 años como fiscal, Juan Calparsoro desgrana la actividad en la Fiscalía de Gipuzkoa. Considera que la labor ... es buena aunque se exige afinar aún más la respuesta en violencia de género y muestra su sensibilidad por la seguridad vial.

