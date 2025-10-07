El estilismo de Eneko

Como gran acaparadora de recetas culinarias con una media de aplicación sobre la propia vitrocerámica menor del 1 por cien, puedo afirmar que tras el ... boom del calabacín –no sin mi calabacín–, compruebo la tendencia creciente de la berenjena. Se lo aviso.

Claro. Lo comprendo, están pensando si en medio de seis o siete crisis mundiales simultáneas le importa a alguien cómo hacer el mejor pisto. Pues bien, diremos que no nos va la vida pero sí, la verdura importa, aunque nunca tanto como los vaivenes de la flotilla, que nos preocupan bastante.

Por eso me impacta la audacia de un chico que habla de moda en las redes y ha hecho un simpático ranking de 'las verduras más estilosas'. El joven internauta es de aquí y, para más sorpresa, lo hace en euskera. Según él, la más mona es el romanesku (con ka), en el que ve «una forma perfecta». En su top cinco no está el puerro ni la acelga, tan locales, aunque sí coloca la alcachofa y la piparra, junto a la lombarda, tan del gusto madrileño, y la col china, tan china.

Pero junto a la verdulería, el joven analiza los looks de algunos personajes y ha repasado los modelos de Lamine Yamal, sus abuelos y la infanta Elena, por ejemplo, o ha explicado la relación en el área de la moda de Xabier Arzalluz y una Kardashian (Balenciaga es la clave que los une). Tan en la actualidad, Aranburu ha dado la vuelta a los looks del casi ex alcalde donostiarra Eneko Goia y se ofrece a ser su estilista en su nueva etapa.