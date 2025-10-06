Itxaso admite que Euskadi ha optado por «la lectura jurídica más prudente» de la ley de Vivienda para evitar recursos

El Gobierno Vasco ha terminado optando por una «lectura prudente y garantista» de los topes a los alquileres que contempla la ley estatal de Vivienda ... en las zonas declaradas tensionadas para evitar una cascada de recursos que pudiera poner en entredicho la eficacia de esta medida de intervención de los precios. Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, ha explicado este lunes en Donostia que quieren dotar al índice de precios de referencia que entró en vigor la semana pasada en Gipuzkoa de la máxima «seguridad jurídica», por lo que los topes a las rentas solo se podrán aplicar a los nuevos contratos que se firmen a partir de ahora, no a los que ya están en vigor, aunque estén en manos de grandes tenedores, tal y como avanzó DV este sábado. «La ley no puede tener efectos retroactivos», ha reconocido Itxaso.

Durante la presentación del concreso 'House Action: Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados', que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el edificio donostiarra de Tabakalera, Itxaso ha subrayado que «lo que nos están diciendo los abogados es que las tres hipótesis a las que afecta el índice de precios de referencia (a los nuevos contratos de viviendas que no han estado nunca en alquiler, aquellas que no lo han estado en los últimos 5 años y aquellas viviendas de grandes propietarios) afectan a los contratos que se inician ahora. La ley no puede tener un carácter retroactivo». Ha añadido que «estamos haciendo la lectura más segura y garantista porque lo último que queremos es que se nos recurra», porque «una intervención de este tipo, el tope a los incrementos de los alquileres, supone una afección a la propiedad privada. Palabras mayores». De ahí que el Gobierno Vasco haya optado por aplicar la ley de Vivienda en las zonas tensionadas «con absoluta garantía jurídica. Y la lectura jurídica más garantista y más prudente es esta».

Cuestionado por este periódico sobre si el Ejecutivo prevé que la entrada en vigor del índice de precios de referencia en Gipuzkoa pueda tener un efecto inmediato en los precios de los alquileres, el consejero ha aclarado que «no será inmediato, no puede serlo. En el congreso que organizaremos el 19 de noviembre tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia de Barcelona, y me encargaré de preguntarle y repreguntarle al alcalde de Barcelona. Ellos han empezado a ver los resultados al año o año y medio de ser declarados zona tensionada». Por lo que los resultados se aprecian más a medio o largo plazo. «¿Por qué? Porque los topes a través del índice IRAV y del índice de precios de referencia básicamente lo que hacen es amortiguar los incrementos, que estén pautados y regulados, pero los límites que tiran los precios a la baja a través del índice de precios de referencia solo afectan al 10% de los alquileres, porque son casos muy concretos, sobre todo los que tienen que ver con viviendas en manos de grandes tenedores». Es decir, las bajadas de las rentas, si se producen, llegarán de forma «paulatina. A medida que se vayan renovando contratos, en el caso de los grandes tenedores, pues en esa medida se irán generando las bajadas».

Itxaso ha destacado también que «la ley de medidas urgentes que previsiblemente se aprobará en diciembre en el Parlamento vasco, incluye un régimen sancionador, y por tanto va a haber una disciplina que haremos cumplir a través de las delegaciones territoriales de vivienda de los tres territorios». De esta forma, «los inquilinos que vean vulnerados sus derechos lo van a poder denunciar, y nosotros haremos el expediente que conlleve esa posible denuncia y por tanto esa posible infracción».

El consejero ha explicado que «el régimen sancionador lo que hace es calificar como grave la infracción, y eso trae consigo unas horquillas de posibles multas. La infracción va asociada al incumplimiento de la zona tensionada. Porque la zona tensionada tiene una serie de condiciones, entre ellos que se respeten los límites a los incrementos del alquiler. Por eso nosotros introducimos en la ley vasca de vivienda ese supuesto, que es una ley que ya tiene un régimen sancionador bastante amplio para muchos supuestos, e incluimos el incumplimiento de la zona tensionada como una posible infracción, en este caso grave, de esa figura de la zona tensionada».

Alquileres de temporada

Itxaso ha reconocido también que que ley estatal de Vivienda «tiene alguna laguna», como es que deja fuera de los topes a los alquileres a aquellos arrendamientos de temporada que sean menores a un año, lo que está provocando que la oferta de ese tipo de pisos se multiplique en los portales inmobiliarios, hasta el punto de que hoy ya duplican en Gipuzkoa a la oferta de alquileres de larga estancia. «Barcelona, en el informe de su primer año de aplicación de la zona tensionada, además de explicar que consiguió bajar el precio de los alquileres en un 5,8%, también explicó que había habido un trasvase de contratos de vivienda de carácter residencial permanente a contratos de corta duración del entorno del 10%», ha indicado. «Ese riesgo puede existir, pero nosotros vamos a estar vigilantes a que efectivamente no haya fraude y que no se encaden en contratos de corta duración a personas que lo que están haciendo en esa vivienda es vivir, y lo vamos a vigilar».

En cualquier caso, el consejero ha señalado que «el parque de uso residencial en alquiler en Euskadi sigue creciendo. Por lo tanto, no hay una huida del mercado del alquiler, al menos hasta la fecha, o no hay una bajada. Lo que hay es una menor rotación de los inquilinos, y por eso las inmobiliarias firman menos contratos de alquiler que hace unos años».