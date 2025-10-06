Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer observa una inmobiliaria que solicita pisos en venta y en alquiler en Donostia. ARIZMENDI

Itxaso admite que Euskadi ha optado por «la lectura jurídica más prudente» de la ley de Vivienda para evitar recursos

El consejero vasco de Vivienda reconoce que «la ley no puede tener efectos retroactivos», por lo que los topes a los alquileres solo se aplicarán en los nuevos contratos que se firmen

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El Gobierno Vasco ha terminado optando por una «lectura prudente y garantista» de los topes a los alquileres que contempla la ley estatal de Vivienda ... en las zonas declaradas tensionadas para evitar una cascada de recursos que pudiera poner en entredicho la eficacia de esta medida de intervención de los precios. Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, ha explicado este lunes en Donostia que quieren dotar al índice de precios de referencia que entró en vigor la semana pasada en Gipuzkoa de la máxima «seguridad jurídica», por lo que los topes a las rentas solo se podrán aplicar a los nuevos contratos que se firmen a partir de ahora, no a los que ya están en vigor, aunque estén en manos de grandes tenedores, tal y como avanzó DV este sábado. «La ley no puede tener efectos retroactivos», ha reconocido Itxaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    La Real toca fondo en Anoeta
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Itxaso admite que Euskadi ha optado por «la lectura jurídica más prudente» de la ley de Vivienda para evitar recursos

Itxaso admite que Euskadi ha optado por «la lectura jurídica más prudente» de la ley de Vivienda para evitar recursos