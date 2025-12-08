Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Histórico: casi cuarenta terremotos con localización en Gipuzkoa en el último medio siglo

El temblor de mayor magnitud se produjo en Antzuola en 1978, con una magnitud de 3,6 en la escala de Richter

B. Campuzano

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

Gipuzkoa no se encuentra entre las zonas sísmicas más activas de Europa, pero eso no significa que esté libre de la influencia de los terremotos. ... Pese a su baja peligrosidad propia, el territorio se asienta sobre una franja que actúa como foco repetidor de seísmos lejanos, lo que explica que algunos temblores originados en otros puntos, como el registrado esta noche en Álava, puedan sentirse de forma sutil en distintas zonas del territorio.

