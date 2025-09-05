«Ya viene el Alarde»

También en 1970, como en 2025, se estaba viviendo la cuenta atrás para las fiestas de Hondarribia. El 5 de setiembre de hace 55 años, ... EL DIARIO VASCO indicaba en su primera página que en el interior los lectores se encontrarían con nada menos que diez páginas dedicadas a ellas.

¿Les apetece que les echemos un vistazo?

Ampliar

En la primera de aquellas páginas festivas especiales se incluía el listado de todos los alcaldes hondarribitarras que había habido a lo largo de la historia (y en un anuncio, una lista más pequeña, la de los añorados cines de Irun)…

Por cierto, que en su saludo el entonces alcalde, Pedro Aguinagalde Oyarzábal, se atrevía a unir la evocación histórica del sitio de Fuenterrabía con la reciente llegada a la Luna: «En esta era espacial, donde el hombre , con su saber y arrojo, ha conquistado la Luna, nuestra ciudad se presta a honrar aquella otra era, inmarcesible del 8 de septiembre de 1638, cuando nuestra querida 'Ondarribi' sufrió el asedio de varios millares de enemigos, sitiándola durante sesenta y nueve largos y trágicos días y que gracias a la intercesión de nuestra excelsa patrona la amadísima Virgen de Guadalupe, les liberó del asedio».

Mejor pasamos al programa, que no se diferenciaba tanto del de ahora (¿o sí?)…

Ampliar

En 1970, las fiestas de Hondarribia comenzaron un día antes por que el 6 de septiembre caía en domingo. Y el 5, sábado, hubo prólogo con bailables y una «gran velada de boxeo en el Frontón Municipal».

Las fiestas locales nos emocionan y a alguno le provocan hasta un intenso lirismo. En aquel suplemento de 1970 se incluyó un llamativo poema dedicado al Alarde escrito por Alvaro Barceló…

«Suenan las descargas. Se enciende el donaire. / Pasan cantineras con cara de flor (…)».

Aparecían en otra página, cómo no, los retratos de las de la «cara de flor» de 1970, con los looks y cortes de pelo de la época…

Ampliar

Haber sido cantineras será un bonito recuerdo para ellas, que ahora serán veteranas y contarán con 55 años más.

En aquel despliegue de DV sobre las fiestas de Hondarribia de 1970 llama la atención un anuncio a toda página de los Viveros del Faro y el ambicioso proyecto que adelantaban. Con él nos vamos…