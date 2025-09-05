Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colección de recortes

«Ya viene el Alarde»

Hojeamos las páginas especiales sobre las fiestas de Hondarribia de 1970, que incluían una poesía

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:18

También en 1970, como en 2025, se estaba viviendo la cuenta atrás para las fiestas de Hondarribia. El 5 de setiembre de hace 55 años, ... EL DIARIO VASCO indicaba en su primera página que en el interior los lectores se encontrarían con nada menos que diez páginas dedicadas a ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  6. 6 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián
  10. 10

    La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ya viene el Alarde»

«Ya viene el Alarde»