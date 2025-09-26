Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La peor clausura del Festival

En 1985, a los incidentes provocados por manifestantes se sumó el caos organizativo en la cena de gala

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:32

Mientras nos despedimos del Zinemaldia de 2025 echamos un ojo al de hace cuarenta años. La edición de 1985 fue convulsa. Había alegría porque se ... había recuperado la categoría A, perdida en 1980, porque nacía la sección Zabaltegi y porque vinieron un puñado de nombres conocidos: Jacqueline Bisset y Alexander Goudonov, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Ben Gazzara, Branda Vaccaro y Kelly LeBrock, mientras Ugo Tognazzi y Vázquez Montalbán estaban en el jurado. Sin embargo, los incidentes de la Transición se colaron en el certamen.

