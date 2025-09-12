Extraviado un Mini

Los anuncios por palabras, que antaño ocupaban mucho espacio en los periódicos, esconden mil historias. Nuestro apartado preferido es el de 'Pérdidas'. Cuando aún no ... se había instalado la cultura del usar y tirar, los particulares usaban un poco de dinero en intentar recuperar hasta objetos menores, como un jersei o un paraguas extraviado.

En el otro extremo, había quien usaba este sistema en su desesperación ante la pérdida de algo grande que no es que se le hubiese caído por la calle sino que se lo habían levantado. Fíjense en el anuncio que encontramos el 20 de septiembre de 1970…

Ampliar

Todo un Mini, un coche, pequeño pero coche, le había desaparecido (o le habían hecho desaparecer) a un pobre guipuzcoano.

Nos quedamos en la 'Colección de recortes' de hoy remoloneando por la hemeroteca de septiembre de 1970, fijándonos en otros anuncios por palabras referidos a 'Pérdidas', a ver si nos encontramos con más sorpresas…

La pérdida de un reloj de niño era un clásico. No era tan frecuente lo de arrepentirse de haber tirado una documentación a la basura. Tendría muy buen corazón quien había insertado un anuncio para localizar a la persona a la que devolver un dinero encontrado.

Curioso era uno de los avisos que apareció el 17-IX-1970. ¿Quién vive en Tolosa, se encuentra un perro perdido en Burgos e intenta localizar a su dueño mediante EL DIARIO VASCO?

Quienes insertaban anuncios por palabras abreviaban, que cada término iba aumentando la cuenta. Dos pesetas valía la palabra en 1970. Algunas empresas publicaban muchos y algunos particulares, sólo si se les extraviaba una joya o un llavero necesario (o el Mini)…

Ampliar

Abundaban las pérdidas de joyas y relojes. Quien se había quedado sin ellos encargaba un anuncio indicando el lugar o tramo en que los había perdido, confiando en que no se los hubiesen robado sino que se les hubiera caído accidentalmente y un alma caritativa se los devolvería…

En la edición de DV del 26 de septiembre de 1970 descubrimos que lo del Mini no era tan extraño. También el propietario de un Seat 850 desaparecido usaba los anuncios por palabras con la esperanza de recuperarlo.

Y un último enigma: ¿Qué tipo de persona lleva por la calle una reliquia dentro de un bolso de plástico azul?…