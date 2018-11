Gipuzkoa culmina la reforma de la atención a víctimas de maltrato con dos nuevos centros Una víctima de la violencia de género en un centro de acogida. / JESÚS SIGNES El servicio Bidean se reubica tras las quejas recibidas, y se abre un piso para perfiles complejos La Diputación invertirá un millón más al año en estos recursos, por los que ya han pasado 143 mujeres y sus hijos desde enero ARANTXA ALDAZ Sábado, 24 noviembre 2018, 08:29

Las quejas sobre el centro para mujeres maltratadas Bidean, un pequeño terremoto para la Diputación en este último tramo de legislatura, han precipitado la reforma del servicio foral de atención a víctimas de la violencia de género, en la que el Departamento de Políticas Sociales ya venía trabajando meses atrás. Las dos principales novedades anunciadas en julio por la diputada Maite Peña están a punto de materializarse: el piso Bidean se reubica en un nuevo espacio, con más superficie y mejor distribución, para asegurar una atención de calidad a las víctimas que tienen que buscar ese refugio cuando escapan de su maltratador; y además en los próximos días se abrirán nueve plazas nuevas en un recurso específico para atender a perfiles más complejos, con problemas añadidos a la violencia de género, como pueden ser las adicciones o enfermedades mentales. El Departamento culmina así los primeros cambios urgentes en el servicio, pero no aparta la vista del largo plazo, con la idea de emprender una reforma de mayor calado y la intención de habilitar un espacio más amplio de atención a mujeres supervivientes. Las instituciones guipuzcoanas refrenderán este domingo su compromiso por combatir este grave problema social, en el marco del Día Internacional contra la violencia de género.

De momento, la apertura de estos dos recursos supondrá una inversión extra de un millón de euros al año. Por los centros de acogida hasta ahora en servicio ya han pasado desde enero 143 mujeres víctimas con sus hijos. El refugio de urgencia se llama Urrats y ha atendido a 121 personas; en Bidean, pensado para estancias más largas, han estado alojadas otras 22 personas, según datos facilitados por el Departamento. A estos dos refugios con años de trayectoria se sumarán a principios de diciembre las nueve plazas que se habilitarán en un centro que ofrece atención y alojamiento a mujeres en situación de desprotección o exclusión, «en particular mujeres que se encuentran en situaciones críticas asociadas a causas socioeconómicas, personales y relacionales, así como a mujeres víctimas de violencia machista», explican desde el servicio foral. Porque además de necesitar un techo de urgencia para romper los lazos con el maltrato, estas mujeres también requieren de un apoyo «de alta intensidad, con intervención psicosocial, socioeducativa y de acompañamiento social», lo que requiere la presencia permanente de personal técnico especializado.

La lucha contra la violencia de género Nuevos recursos forales Bidean El nuevo centro ocupará un espacio más amplio que el que ha originado los problemas. El traslado es inminente. Centro especializado Serán nueve plazas nuevas en un centro que ofrece atención y alojamiento de media estancia a mujeres en situación de desprotección y/o exclusión, en particular mujeres que se encuentran en situaciones críticas asociadas a causas socio económicas, personales y relacionales, así como a mujeres víctimas de violencia machista.

Problemas de convivencia

Precisamente en el centro Bidean, la atención a diferentes perfiles bajo un mismo techo había tensado la convivencia, más allá de las dificultades que se pueden presuponer por el hecho de que las mujeres víctimas de violencia de género llegan con enormes cargas emocionales y físicas, huyen de la noche a la mañana de su maltratador, y en la mayoría de historias también hay hijos que proteger.

La visita cursada por el Ararteko, en el marco de la investigación que mantiene abierta tras recibir en mayo once denuncias de exusuarias del servicio por un supuesto maltrato institucional, señaló a ese factor por «dificultar y enturbiar la convivencia entre las propias usuarias, así como su relación con el recurso y con sus trabajadoras». En el informe preliminar redactado por el Defensor del Pueblo vasco, a la espera de que se conozcan las conclusiones finales, se detalla que parte de las quejas se han referido «al escaso acompañamiento social, la inadecuación de la atención psicológica y la deficiente información facilitada a las usuarias sobre servicios sociales o de otra índole de interés», aspectos todos ellos que han sido objeto de reflexión y mejora por parte del Departamento.

LOS ACTOS Mañana en Donostia 12:00 horas La Diputación, las Juntas Generales y el Ayuntamiento de Donostia convocan una concentración mañana a mediodía frente al palacio foral en la plaza Gipuzkoa. El Consistorio donostiarra se iluminará de color lila, símbolo de la lucha contra la violencia de género hoy sábado y mañana domingo. 12:30 horas Concentración de los colectivos feministas en el Boulevard donostiarra. Mañana en Irun 1200 horas. Concentración en la plaza del Ensanche. La fachada del Ayuntamiento se iluminará de color lila. Hoy en Tolosa 1200 horas. Tolosa se adelanta y hoy celebrará en el Triángulo un flashmob, en el que se bailará la canción DenokZu de Goazen. A continuación, a las 12.30 horas, una manifestación convocada por Tolosaldeko Asanblada Feminista recorrerá el municipio. Mañana en Lazkao 1100 horas. El municipio del Goierri organiza mañana una curiosa y simbólica iniciativa. El objetivo es lograr una flor por cada habitante y animan a los vecinos y vecinas al taller que organizarán y a aportar flores hechas de papel, cartón o de cualquier otro material. Le seguirá a las 13.00 horas una concentración.

La sacudida del caso ha sido evidente. El expediente abierto por la Diputación, en paralelo al trabajo que se está realizando desde la Defensoría, concluyó con un plan de mejoras, entre las que se encuentran la reubicación del piso y la apertura de las nuevas plazas especializadas, pero los técnicos forales no han podido comprobar la veracidad del contenido de las denuncias, por el simple hecho de que no han podido tener acceso a la mismas. El Departamento sí había admitido meses atrás, antes de que se presentaran públicamente las quejas a través de la lectura de un comunicado por Donostiako Feministak, que el recurso necesitaba un nuevo emplazamiento para subsanar esos problemas de espacio y de organización, que estaban complicando la atención. Pero en las inspecciones realizadas, han insistido desde el Departamento, no se detectaron fallos de la gravedad de los hechos narrados por ese grupo de mujeres, que recogen supuestas «condiciones de insalubridad», «abandono total» o «comida caducada», y de recibir un trato «humillante» por una parte de las trabajadoras. La diputada del área, en diferentes comparecencias en Juntas Generales para dar cuenta de los hechos, siempre ha insistido en que los cambios emprendidos en el servicio estaban sobre la mesa antes de que estallara la polémica en mayo. EH Bildu y Podemos, desde la oposición, han reprochado la tardanza del Departamento en tomar medidas.

Recuperar el prestigio

La preocupación por el caso entre los responsables forales ha sido evidente, sobre todo por el perjuicio a la imagen del servicio, y que ello pudiera retraer a posibles víctimas de recurrir a los recursos públicos para refugiarse del maltrato. «Me preocupa el contenido de las quejas, el modo en que se han presentado y que haya víctimas en sus domicilios que no se atrevan a dar el paso para recibir un apoyo y una atención de calidad en estos momentos tan complicados», dijo Peña en una de sus comparecencias ante la Cámara guipuzcoana.

La diputada ha subrayado que la atención prestada en la actualidad en Bidean «es la adecuada», y que además el número de profesionales por usuario es elevado.