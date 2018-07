La Diputación cierra su investigación sin encontrar irregularidades graves en el centro Bidean Rivero El recurso para mujeres maltratadas, sobre el que pesan once denuncias en el Ararteko, se cerrará en octubre y se reubicará en un nuevo espacio ARANTXA ALDAZ Viernes, 27 julio 2018, 12:39

La Diputación cierra el caso Bidean, el centro para mujeres víctimas del maltrato sobre el que pesan once denuncias en el Ararteko, sin encontrar irregularidades graves. Es una de las conclusiones de la investigación interna abierta el pasado 8 de mayo, después que saltaran a la luz pública las quejas de antiguas usuarias por un presunto maltrato institucional y abandono de centro.

La diputada de Politicas Sociales, Maite Peña, ha dicho este viernes que la Diputación no ha podido verificar estas denuncias porque no ha tenido acceso a ellas (se presentaron ante el Ararteko), pero en las inspecciones realizadas no se han constatados tales extremos. «No hemos podido detectar ninguna de las deficiencias graves planteadas», ha señalado. «La atención actual es adecuada», ha insistido en una rueda de prensa a las puertas de la Diputacion, donde han mantenido una reunión con agentes del servicio de atención a víctimas de violencia machista.

Aunque el expediente informativo no ha derivado en ninguna sanción, el departamento sí ha decidido tomar una serie de medidas profundas para renovar el centro y mejorar la atención. Así, en octubre el actual recurso se cerrará y se trasladará a una nueva ubicación, más espaciosa.

Además, se abrirá un nuevo recurso con 8 plazas especializado en la atención a mujeres que además de sufrir maltrato tienen problemas añadidos como adicciones o patologías mentales. La atención de estos perfiles diferentes bajo un mismo recurso ha podido «ser un factor que dificulte y enturbie la convivencia entre las propias usuarias, así como su relación con el recurso y con sus trabajadoras».

Se duplicarán las inspecciones en el centro y se dará formación especializada al equipo de trabajadores, cuyo trabajo se ha visto «cuestionado» tras las denuncias públicas. La Diputación sí modificará en octubre el contrato y elaborará nuevos pliegos.

La diputada ha negado que hayan actuado tarde, como le han reprochado los grupos de la oposición en diferentes comparecencias y ha recordado que el plan de mejoras se inició antes de saltar a La Luz publica las denuncias.

Peña también ha dejado claro que, aunque cierran el expediente informativo, la investigación del Ararteko sigue su curso y que seguirán colaborando con la Defensoría del Pueblo.