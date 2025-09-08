La natalidad se hunde aún más en Gipuzkoa con la cifra de nacimientos más baja en 50 años En el primer trimestre de 2025 nacieron 1.101 bebés en el territorio, un 2,2% menos que el año pasado, en contraste con las subidas de Álava y Bizkaia

Naroa Ascunce Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:58 | Actualizado 13:16h.

La crisis de natalidad vuelve a golpear con fuerza el territorio de Gipuzkoa. En el primer trimestre de 2025 nacieron 1.101 bebés, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados este lunes por Eustat. Se trata de la cifra más baja de alumbramientos en medio siglo y confirma que el ligero repunte observado a finales del año pasado, con un aumento trimestral del 2,8%, fue apenas un paréntesis en una tendencia descendente que no se detiene.

La edad de las madres apenas varía respecto a años anteriores, ya que las mujeres de 30 a 34 años siguen sosteniendo el número más grande de alumbramientos con el 34,1%, muy cerca del 33,9% de las madres entre 35 y 39 años. Les siguen las de 25 a 29 años, con un 13,6%, un porcentaje todavía superior al 11,6% que corresponde a las madres de 40 años o más. Mientras que el 6,7% de los nacimientos corresponden a mujeres menores de 25 años.

Si se considera la nacionalidad de la madres en el conjunto de Euskadi, el 26,6% de los nacimientos durante los tres primeros meses del año 2025 la progenitora tenía nacionalidad extranjera, un porcentaje 0,6 puntos porcentuales superior al del mismo trimestre de 2024. Álava es la que tiene la mayor proporción tiene con 32%, frente al 26% de Bizkaia, siendo Gipuzkoa el que menor porcentaje de madres nacida aquí con 24%.

Nacimientos fuera del matrimonio

El estado civil de las madres refleja también un cambio social, ya que casi la mitad de los bebés guipuzcoanos nacieron fuera del matrimonio (47,9%), aunque esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media vasca (51,3%) y de la de Bizkaia, donde alcanza el 55,2%. Álava (46,6%) y Gipuzkoa presentan porcentajes similares, lo que indica que la maternidad sin matrimonio previo es ya una realidad consolidada en los tres territorios.

Más de la mitad de los bebés guipuzcoanos fueron primogénitos. Un 35,3% llegaron a familias que ya tenían un hijo, mientras que el 14,3% correspondió a terceros o posteriores alumbramientos. Este último porcentaje es 0,8 puntos superior al registrado en el mismo trimestre del año pasado, lo que revela un leve repunte de familias con más de dos hijos, aunque la cifra continúa siendo baja en términos históricos. De ellos la mayoría ha elegido enero (35,1%) para nacer, seguido de marzo (33%) y febrero (31,9%).

Si se compara con el conjunto de Euskadi, Gipuzkoa representa el 33,8% de los nacimientos en la comunidad, por detrás de Bizkaia (49,8%) y por delante de Álava (16,4%). Mientras Bizkaia registró 1.626 alumbramientos en el trimestre y Álava 534, solo el territorio guipuzcoano cerró el balance con un descenso respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los otros dos experimentaron incrementos. Así, Gipuzkoa vuelve a quedar como el territorio más castigado por la crisis demográfica.

