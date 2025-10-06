La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»

Hay nuevos delitos que son muy complejos: ¿Paula es una víctima o una estafadora? ¿Ha sido engañada por Txema o en realidad Paula es Txema? ... O incluso más, ¿Paula se trataría de una mula en una trama de compraventa de bitcoins? ¿Hay una sola víctima o son dos? Porque hay un tercer implicado en esta estafa a tres bandas, Mikel. ¿Y este es el único perjudicado en todo este embrollo o también lo es Paula? Estas son algunas preguntas que la sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Gipuzkoa se plantea tras apreciar en el último año una inédita modalidad de estafa a través de las nuevas tecnologías digitales, que siempre dificultan el rastreo para poder dar con la persona autora de un hecho ilícito.

Los fiscales han lanzado su advertencia sobre lo que podría ser un modelo delictivo a través de las TIC, al haber observado un 'modus operandi' desconocido hasta la fecha en Gipuzkoa y, al parecer, también en el Estado. Se trata de una especie de triángulo del engaño. Como suele ser habitual en este tipo de operaciones fraudulentas a través de internet, Txema publica un anuncio en el que ofrece la venta de un teléfono móvil. Y cuando alguien (Mikel) se interesa por él, el estafador le facilita un número de cuenta para que ingrese el importe del aparato. Por supuesto, Mikel realiza el pago acordado pero nunca recibe el objeto comprado, por lo que procede a interponer una denuncia.

Lo novedoso de esto es cuando los investigadores identifican al titular de la cuenta adonde Mikel transfirió el dinero, que resulta ser Paula. Y al verse imputada por recibir el pago de una estafa de venta falsa, Paula admite abiertamente que claro que recibió el dinero pero asegura que no sabe nada de ningún teléfono y menos de ninguna estafa; que ella lo único que había hecho es recibir un dinero por la venta de bitcoins a Txema.

Precedentes en Gipuzkoa Aunque no se han conocido otros casos en el Estado, los fiscales previenen de un posible nuevo tipo criminal

Según concluye la investigación, todo apunta a que Txema es un estafador, quien está interesado en comprar a Paula bitcoins. Pero en lugar de efectuar él el pago, engaña con la venta falsa de un móvil a Mikel, a quien le da el número de cuenta de Paula y le pide que en la transferencia ponga como concepto simplemente «Pago». Así, Txema obtiene gratis las bitcoins, Mikel se queda sin móvil y Paula en principio no sospecha nada porque ha recibido el dinero que pedía por sus criptomonedas.

La duda es: ¿qué papel ha desempeñado Paula? ¿es cómplice de Txema o no tiene nada que ver con la estafa? Porque podría haber sucedido que Txema utilizara a Mikel para que este le transfiriera un dinero a Paula, y así el estafador obtendría las bitcoins sin dejar rastro de ninguna transacción económica. En este sentido, los fiscales de la sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Gipuzkoa reconocen la complejidad que entraña «la identificación de todos los partícipes en el delito, en especial, si la venta se produce al margen de páginas webs oficiales». Así lo describen en la memoria anual que el Ministerio Público acaba de publicar correspondiente a 2024, donde advierten de que se trataría de «una nueva modalidad de comisión de delitos de estafa».

Dos casos detectados

Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa aseguran que este tipo estafa a tres bandas llegó a sus despachos en dos ocasiones a lo largo de 2024. Y, en ambos, quien como Paula se vio implicado por una venta falsa argumentó que había recibido un dinero por la venta de criptomonedas.

Dado el «incremento constante de la delincuencia informática» y sobre todo «la rápida creación de nuevos métodos o formas de cometer el delito a través de las TIC», la Fiscalía de Criminalidad Informática dio la voz de alarma ante lo que podía ser la aparición de una nueva mecánica delictiva. Tras contactar con otras delegaciones del Estado, por el momento no se han conocido más hechos similares en otros territorios, pero los fiscales ya han puesto el foco preventivo por si pudiera tratarse de un nuevo fenómeno criminal.