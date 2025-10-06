Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una joven ajena a esta información consulta su ordenador. U. C.

La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»

La Fiscalía de Gipuzkoa detecta una estafa a tres bandas, en la que una persona vende criptomonedas pero recibe un dinero de un tercero que compra un objeto que no existe

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Hay nuevos delitos que son muy complejos: ¿Paula es una víctima o una estafadora? ¿Ha sido engañada por Txema o en realidad Paula es Txema? ... O incluso más, ¿Paula se trataría de una mula en una trama de compraventa de bitcoins? ¿Hay una sola víctima o son dos? Porque hay un tercer implicado en esta estafa a tres bandas, Mikel. ¿Y este es el único perjudicado en todo este embrollo o también lo es Paula? Estas son algunas preguntas que la sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Gipuzkoa se plantea tras apreciar en el último año una inédita modalidad de estafa a través de las nuevas tecnologías digitales, que siempre dificultan el rastreo para poder dar con la persona autora de un hecho ilícito.

