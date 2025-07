Antártida: extrañas señales de radio

Comenta Compartir

A veces me da la sensación de que en ciencia es muy difícil que se den descubrimientos desconcertantes. Casi todo lo que se publica son ... pequeños detalles que amplían un poco lo que ya se sabía. Por eso es sorprendente que se hayan detectado señales de radio inexplicables bajo los hielos de a Antártida. Su origen es sumamente extraño, no encaja en ninguna de las fuentes conocidas. Por eso mismo resulta apasionante. ¿Señales de radio que nadie sabe de dónde proceden?Ante este fenómeno insólito las ideas sobre su posible origen han empezado a bullir, lo que me parece sumamente positivo. Tal vez algunos digan que son especulaciones, pero de algún modo hay que empezar a pensar en su naturaleza. Entre las sugerencias están: 1) Fenómenos geofísicos desconocidos, tal vez relacionados con el movimiento de las capas de hielo, o la actividad sísmica, o incluso interacciones electromagnéticas con el manto terrestre. 2) Actividad criovolcánica o geotérmica. La idea del criovolcanismo es sumamente especulativa. Se trata de volcanes que lanzan agua y hielo y se sugiere que esas mezcla en movimiento podría generar pulsos de radio. 3) Fuentes astrofísicas inusuales. ¿Podrían ser señales cósmicas que interactúan con el hielo? … Hay más hipótesis, pero no puedo alargarme en contarlas. Lo que me parece apasionante es que estamos ante un nuevo fenómeno absolutamente desconcertante que, sin duda, alentará nuevas ideas.

