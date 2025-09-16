Empleadas de residencias de mayores convocan tres nuevos días de huelga

Vuelven los parones de las trabajadoras en residencias de Gipuzkoa. El sector, representado por el sindicato ELA, ha convocado tres nuevas jornadas de huelga los ... próximos días 24, 25 y 26 de este mes para reclamar contratos de trabajo a tiempo completo, entre otras cosas, porque «en los últimos años están proliferando contratos laborales cada vez más reducidos», han señalado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián.

También han criticado que los contratos parciales no voluntarios «prevalecen en las residencias y centros de día de Gipuzkoa» y han advertido de que estos contratos de trabajo «se han multiplicado en los últimos años». Es más, han explicado que «es una excepción la contratación con una jornada laboral del 100%, aunque la carga de trabajo sea la misma. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, los contratos parciales suponen el 45% del total».

Ante esta situación, las trabajadoras de residencias y centros de día volverán a recurrir a la huelga los días 24, 25 y 26 de septiembre para pedir «contratos dignos y terminar con la brecha salarial». ELA ha recordado que ya son seis los días de huelga que se han llevado a cabo en la lucha del nuevo convenio. Además, han reivindicado que «hay que destinar recursos para acabar con la brecha salarial y el empleo digno, y ELA va a seguir luchando para conseguirlo».

Por su parte, ELA ha denunciado que estos contratos son «un mecanismo para multiplicar beneficios con dinero público y no aplicar salarios», así como para «convertir a las trabajadores en dependientes y precarias». De hecho, para poder acercarse a la jornada completa, las empresas «demandan una disponibilidad total a través de horas complementarias», ha apuntado. «Esta flexibilidad de calendarios dificulta la conciliación y una vida digna», ha añadido.

No solo eso. Han asegurado que «el dato de las residencias propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa es aún peor», y han detallado que la institución foral «tiene concertadas unas 65 residencias, en las que trabajan unas 5.000 trabajadoras, en su gran mayoría mujeres». De las 65 residencias, 17 son propias (Egogain de Eibar y 16 centros del Organismo Foral Kabia, anteriormente residencias municipales), «es decir, son residencias públicas, aunque la mayoría de las trabajadoras están subcontratadas». Por ello, han pedido a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que ponga el tema «en el centro del debate» de los próximos presupuestos.