ELA ha llevado a cabo su rueda de prensa frente a la Diputación. Gorka Estrada

Empleadas de residencias de mayores convocan tres nuevos días de huelga

El paro está previsto para los días 24, 25 y 26 de este mes y buscan «acabar con la precariedad y la brecha salarial»

C. Turiel

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:29

Vuelven los parones de las trabajadoras en residencias de Gipuzkoa. El sector, representado por el sindicato ELA, ha convocado tres nuevas jornadas de huelga los ... próximos días 24, 25 y 26 de este mes para reclamar contratos de trabajo a tiempo completo, entre otras cosas, porque «en los últimos años están proliferando contratos laborales cada vez más reducidos», han señalado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián.

