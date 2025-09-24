Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una docena de afectados por el cierre de Bedda piden consejo a Kontsumobide

Claudia Turiel

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Algunos no han podido recibir el tratamiento contratado y otros se han quedado a medias. Al menos una docena de clientes de los centros de depilación láser Bedda –marca donostiarra– que se han visto afectados por el cierre repentino de la cadena han tocado las puertas de Kontsumobide para informarse sobre cómo actuar ante la situación. Y es que, en función del caso de cada afectado, los pasos a seguir son diferentes. Eso sí, como la situación se encuentra bajo proceso judicial, Kontsumobide no puede intervenir directamente.

Por ello el Instituto Vasco de Consumo aclara que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha decidido disolver las empresas responsables y ha nombrado a un administrador concursal, Audyge, al que deben escribir los clientes afectados a través del siguiente correo electrónico: audyge@audyge.com.

Sin embargo, en el caso de que la persona afectada hubiese financiado su tratamiento con un crédito vinculado, es la entidad financiera la que debe cancelar el crédito. Eso sí, si tras dirigirse a la financiera la persona consumidora no encuentra una respuesta satisfactoria, podrá interponer la correspondiente reclamación en Kontsumobide o en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su localidad.

Sea como fuere, Kontsumobide recomienda recopilar toda la información disponible (contrato, publicidad, formularios, facturas etc.) y preparar un relato detallado de los hechos.

