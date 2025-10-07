Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obras entre Deba e Itziar de la N-634 Arizmendi

La Diputación prevé reabrir por completo la carretera de la costa «a principios de diciembre»

El tramo entre Itziar y Deba lleva en obras desde finales de enero por un desprendimiento

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 14:50

Comenta

Cuenta atrás para que la carretera de la costa, la N-634, recupere la normalidad. «Principios de diciembre» es la fecha que baraja la Diputación ... de Gipuzkoa para que la vía vuelva a estar abierta por completo, tras casi un año de obras en el tramo comprendido entre Deba e Itziar como consecuencia de un derrumbe ocurrido a finales de enero.

