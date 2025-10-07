La Diputación prevé reabrir por completo la carretera de la costa «a principios de diciembre»

Cuenta atrás para que la carretera de la costa, la N-634, recupere la normalidad. «Principios de diciembre» es la fecha que baraja la Diputación ... de Gipuzkoa para que la vía vuelva a estar abierta por completo, tras casi un año de obras en el tramo comprendido entre Deba e Itziar como consecuencia de un derrumbe ocurrido a finales de enero.

La inestabilidad del terreno ha alargado los trabajos más de lo previsto inicialmente. Un desprendimiento de tierra y piedras a la altura del Mirador de la Hilandera (punto kilométrico 43) ocurrido a finales de enero tras días de fuertes lluvias obligó primero a cerrar la carretera varios días. Desde mediados de febrero y hasta marzo funcionó con solo un carril y paso alternativo, pero el riesgo de derrumbre de una de las laderas de la vía obligó el pasado 30 de marzo al corte total de la circulación en este tramo.

Tras tres meses de obras, la carretera pudo reabrirse parcialmente en este punto en verano. Así, tras finalizar la fase de estabilización «de la zona más crítica», el 7 de julio se reabrió uno de los carriles y desde entonces el tráfico se regula mediante semáforos.

Desde entonces, esta fórmula ha permitido aliviar en parte las molestias que los usuarios de la vía y especialmente los vecinos de ambos municipios llevan sufriendo prácticamente todo este año, aunque aún deberán esperar dos meses más para recuperar la normalidad. Tal y como ha informado este martes la Diputación Foral de Gipuzkoa, «a principios de diciembre» se prevé la reapertura de la carretera. Se hará una vez se hayan completado las obras de estabilización del muro de sostenimiento del Mirador de la Hilandera.

Lo que sí han concluido ya son los trabajos de estabilización de la ladera que discurre entre Deba e Itziar, por ello desde el departamento de Infraestructuras Viarias han comunicado que este miércoles comenzarán la retirada del balizamiento de protección con muros en 'L' en esta zona. La Diputación informa que los trabajos previstos pueden ocasionar cortes puntuales en el paso de vehículos con una duración de varios minutos en los que el tráfico se regulará mediante señalistas, por lo que se recomienda emplear itinerarios alternativos y evitar circular por la carretera N-634 entre Deba y Itziar los días 8 y 9 de octubre.