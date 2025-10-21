Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Diputación de Gipuzkoa descarta instalar botones del pánico en los pisos tutelados

Bizkaia ha puesto en marcha estos sistemas de alarma, conectados con el 112, en una decena de hogares tras la agresión que una educadora sufrió en Bilbao el pasado julio

Aitor Ansa y Ainhoa de las Heras

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

La Diputación Foral de Gipuzkoa no contempla instalar el llamado botón del pánico en sus pisos tutelados como sí ha hecho Bizkaia en una decena ... de hogares tras el apuñalamiento que sufrió una educadora social en el cuello por parte de un menor de 16 años hace tres meses en Bilbao. La mujer fue trasladada de urgencia por una ambulancia al hospital de Basurto, donde requirió de una intervención de cirugía plástica y la aplicación de «16 puntos» para cerrar la herida. El presunto autor de los hechos fue detenido tras la agresión por agentes de la Ertzaintza y, posteriormente, derivado por orden judicial al centro de internamiento de menores de Zumarraga.

