Diez bomberos guipuzcoanos viajan a León para ayudar en la extinción de los incendios

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, ha activado un operativo especial para colaborar en la extinción ... de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León. Esta lunes por la mañana dos dotaciones compuestas por un total de diez bomberos voluntarios de Gipuzkoa han partido hacia Castilla y León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona. El grupo operativo está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos: un mando operativo, un mando táctico y un mando coordinador estratégico, según ha informado la institución foral en un comunicado.

El grupo operativo guipuzcoano se ha desplazado con un total de seis vehículos -tres ligeros y tres autobombas forestales pesadas- procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria. La intervención tendrá una duración prevista de tres días.

La diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha subrayado el compromiso y la entrega del personal voluntario que participa en esta misión: «Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las y los profesionales que se han puesto a disposición de este operativo. Su implicación es un ejemplo de compromiso colectivo y de servicio a la ciudadanía».

El pasado viernes el Gobierno Vasco y las diputaciones forales enviaron a la zona un helicóptero antiincendios para colaborar en las tareas de extinción.