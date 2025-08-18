Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los diez bomberos voluntarios que han partido este lunes por la mañana hacia León. DFG

Diez bomberos guipuzcoanos viajan a León para ayudar en la extinción de los incendios

Se han desplazado en seis vehículos de los parques de Urola, Bidasoa y Oria, y la intervención durará tres días

A. I.

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:49

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco, ha activado un operativo especial para colaborar en la extinción ... de los incendios que afectan a la zona norte de Castilla y León. Esta lunes por la mañana dos dotaciones compuestas por un total de diez bomberos voluntarios de Gipuzkoa han partido hacia Castilla y León con el objetivo de reforzar las tareas de extinción en la zona. El grupo operativo está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos: un mando operativo, un mando táctico y un mando coordinador estratégico, según ha informado la institución foral en un comunicado.

